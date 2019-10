Jankovská dostala odstupné 9117 eur. Jej plat bol zrejme vyšší, ako priznala

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská dostala podľa portálu aktuality.sk odstupné vo výške 9117 eur. Podľa majetkového priznania by mala zarábať približne 2 250 eur, no v tom prípade by dostala odstupné len okolo 7 000 eur, keďže výška odstupného štátneho zamestnanca predstavuje trojnásobok funkčného platu. Jankovská tak pravdepodobne zarábala viac.

Aktuality.sk ďalej píšu, že od roku 2012 si Jankovská prilepšila na odmenách o zhruba 23 000 eur. V rokoch 2012 až 2014, keď bol minister spravodlivosti Tomáš Borec, odmenu nedostala. Inak jej každoročne vyplácali odmeny vo výške asi 4400 eur okrem roku 2013, keď dostala 2235 eur. Odmeny jej podpísala aj bývalá ministerka Lucia Žitňanská. Naposledy získala Jankovská odmenu tento rok, a to 3 000 eur.