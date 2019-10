Beblavý: Áno, zlyhal som a často si spytujem svedomie

Spis Gorila, ktorý bol zverejnený počas volebnej kampane v roku 2011, znamenal debakel pre Dzurindovu SDKÚ. Miroslav Beblavý, predseda Spolu, aj napriek dokumentu, ktorý odhaľuje korupčné správanie politikov, zostal vtedy na kandidátke SDKÚ a dostal sa do parlamentu. Pre TV Pravda odmietol, že by konal účelovo. Bráni sa tým, že spisu Gorila v tom čase málokto veril. „Všetci mali pocit, že je to vymyslené, že sa to nemohlo stať,“ povedal. Faktom však je, že proti Gorile protestovali pred voľbami v roku 2012 v uliciach davy ľudí. Beblavý vo videu priznáva, že počas politickej kariéry urobil chyby.