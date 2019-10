Komisia ukončila výsluch uchádzačov na post šéfa protikorupčného úradu

Výberová komisia ukončila vypočúvanie kandidátov na šéfa nového Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti poslednou dvojicou uchádzačov. Ako prvý z nich sa predstavil prednosta Okresného úradu v Trenčíne Jozef Stopka. Protikorupčný úrad by podľa neho mal disponovať viac ako 20 zamestnancami. Rozdelený by bol na viaceré odbory, napríklad právny, odbor kontroly, sťažností a petícií, odbor vonkajších vzťahov alebo ekonomický odbor. Dôležité podľa neho je, aby úrad poskytol občanom vedomie právnej ochrany.

„Úrad by mal fungovať, aby zmenil myslenie obyvateľstva, aby sa ľudia nebáli hovoriť o negatívnych veciach,“ povedal s tým, že ľudia pri korupcii nedôverujú polícii alebo justícii. Zároveň priznal svoje členstvo v strane Smer. Uviedol však, že už podal žiadosť o vystúpenie. „Politické tričko, to neberme tak, že raz si niekde zaradený a už si nastálo odpísaný,“ povedal s tým, že politika by sa do žiadneho úradu nemala ťahať.

Ďalší uchádzač Rastislav Šaling pôsobí ako lekár na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade. Podľa vlastných slov má aj on skúsenosť s nezákonnou výpoveďou pre poukazovanie na neprávosti. „Chrániť oznamovateľov je kľúčové, aby sa spoločnosť odbremenila od kriminality,“ povedal a dodal, že systém je v súčasnosti nastavený tak, že nechráni oznamovateľov, ale páchateľov. Skonštatoval však, že si nemyslí, že by parlament v blízkom čase zvolil predsedu nového úradu a ten by mohol začať situáciu riešiť. Na otázky komisie tento kandidát neodpovedal, keďže je podľa vlastných slov v časovej tiesni a vypočúvanie predčasne opustil.

Kto je whistleblower? Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom.

Na základe zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom marca, sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave. Na čele úradu má byť predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou. Uchádzači však musia prejsť verejným vypočutím a hodnotením komisiou, ktorej predsedá generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu úradu vlády Peter Kovařík. Po jednom členovi do komisie navrhol prezident, vláda, verejná ochrankyňa práv, Rada pre štátnu službu a poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti. Komisia musí podľa zákona zaujať k jednotlivým kandidátom stanovisko do 15 dní od ukončenia ich vypočúvania.

V júni komisia odporučila spomedzi 11 uchádzačov dve kandidátky, ani jedna však nezískala potrebný počet hlasov poslancov parlamentu. V súčasnosti sa ich o funkciu uchádza deväť.