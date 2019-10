Žitný: Kočner si neuvedomil, že pomery sa menia. Myslel si myslel, že krúti zemeguľou

Tím bol vytvorený na objasnenie vraždy Kuciaka a táto úloha je splnená. Rozhodnutie policajného prezidenta Milana Lučanského špeciálny tím rozpustiť je teda podľa Žitného logický dôsledok. „Od okamžiku, keď sa podáva návrh na obžalobu, práca vyšetrovacieho tímu končí, spis už takpovediac nie je živý,“ povedal analytik s tým, že verejnosť nemusí mať obavy, keďže operatívci a vyšetrovatelia budú na jednotlivých kauzách ďalej pracovať. „Môžeme predpokladať, že sa v nich pokračuje. Každá má svoj spis, na ktorom sa robí, pracuje sa na dôkazoch, atď. V každej jednej záležitosti to bude smerovať k podaniu obžaloby,“ povedal Žitný.

Podľa odborníka nie sú opodstatnené ani špekulácie, či je Marian Kočner obžalovaný z objednávky vraždy novinára skutočne koncovým objednávateľom. „Ak by sa objavili takéto indície alebo dôkazy, tím by zostal a vyšetrovanie by pokračovalo. Stav vyšetrovania je ukončený: Bol to Marian Kočner, kto si to objednal a nemáme ďalej o čom diskutovať. Ostatné veci sa týkajú iných záležitostí, nie vraždy Jána Kuciaka,“ uviedol Žitný.

Upozornil tiež, že spis k vražde je ukončený a zástupcovia poškodených už nebudú mať prístup do iných káuz, čo by malo obmedziť úniky aspoň do doby, kým nebudú vznesené ďalšie obvinenia. Žitný dodal, že chápe obavy, že sa vyšetrovanie zametie pod koberec, keď nebude pod verejným dohľadom. K čomu podľa analytika prispeli aj desaťročia hádzania chúlostivých káuz pod koberec. „Okrídleným sa stal slogan: Skutok sa nestal. Na druhej strane, keď sa pozrú na výsledky, ktoré dokázal tento vyšetrovací tím, ja by som také obavy nemal a nepestoval. Počkal by som na výsledok,“ dodal Žitný.

Podľa slov bezpečnostného analytika systém, ktorý vražda odhalila, sa budoval veľmi dlho a nejde o zlyhanie iba jednej vlády. Zákulisie sa odhalilo chybou Mariana Kočnera. „Neuvedomil si, že pomery sa menia a on si myslel, že krúti zemeguľou,“ konštatoval Žitný.

Upozornil, že v kuloároch zaznievajú vety, že „takýchto Kočnerov je tu hádam aj stovka.“ Podľa analytika nie je nezvyčajné, že v spoločnosti existujú jednotlivci alebo skupiny, ktoré sa snažia získať vplyv. „Múdra spoločnosť vytvára mechanizmy, ktoré to obmedzia,“ povedal Žitný. Problém podľa jeho slov nastáva, keď dochádza ku korupcii a porušovaniu zákona.