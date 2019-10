Beblavý chce registrované partnerstvá skôr. KDH, OĽaNO a Sme rodina reagujú ostro, v hre je osud vlády

Ešte v júli sa koalícia PS/Spolu dohodla na predvolebnej spolupráci s KDH. Súčasťou dohody neboli registrované partnerstvá, o ktorých odvtedy rokujú. KDH si vtedy dalo podmienku, že za registrované partnerstvá po voľbách v roku 2020 hlasovať nebude a od koalície Progresívne Slovensko (PS) – Spolu chcelo, aby túto tému neotvárala do ďalších regionálnych volieb v roku 2022.

Predseda Spolu Miroslav Beblavý však v utorok v relácii Rádia Expres vyhlásil, že má inú predstavu ako čakať po roku 2020 dva roky na otvorenie témy registrovaných partnerstiev. „Naopak, my sme sa zhodli s inými politikmi, že toto je téma, ktorú buď vyriešime v prvom roku alebo viete alebo sa reálne nevyrieši,“ povedal Beblavý.

Po slovách Beblavého prišla ostrá reakcia od Borisa Kollára zo Sme rodina. „Do takejto chorej vlády ja nikdy nevleziem! Ak má byť priorita novej vlády registrované partnerstvo, tak nech si ho strčia do z..ku. V takej “úctyhodnej”spo­ločnosti by som sa dobre necítil …,“ odkázal Kollár na sociálnej sieti.

Ostro zareagoval aj Igor Matovič z hnutia OĽaNO. „Nerozumiem prečo Miro Beblavý toto robí. Dobre vie, že v takom prípade vláda nevznikne. OĽaNO nevstúpi do vlády, ktorá by chcela presadzovať registrované partnerstvá, adopcie detí homosexuálmi či uvoľnenú drogovú politiku,“ povedal Matovič pre TV Pravda.

O registrovaných partnerstvách sa stále rokuje medzi KDH a PS/Spolu. V hre je, že ak pôjdu spolu do vlády, budú mať poslanci voľnú ruku pri hlasovaní o registrovaných partnerstvách, ale aj o prípadnom návrhu na vyššiu ochranu života od prvého momentu počatia, ktorý zase presadzuje KDH. Obe strany sa chcú dohodnúť na tom, že prípadná koalícia by sa nerozpadla či už by v parlamente prešiel jeden alebo druhý návrh. Súčasné vedenie KDH čelí kritike časti členskej základne za to, že išlo do paktu s liberálmi, ktorí registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia presadzujú.