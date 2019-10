Disciplinárky sudcov otvoril prípad Jankovskej

Z údajnej komunikácie vyplýva, že mali ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v spore o televízne zmenky, kým bol iba civilným sporom. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta. Kauza však naberá väčšie rozmery, do vzťahov s Kočnerom je totiž zapletených viacero bratislavských sudcov.

Podnet na Jankovskú podal v pondelok minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Dôvodom bolo to, že mala klamať, keď tvrdila, že nebola vo vile advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku, no on túto informáciu potvrdil.

„Návrh na disciplinárne konanie som podal ako jediný z oprávnených osôb. Som rád, že už dnes máme prvé rozhodnutie. Verím, že podobne aj ďalšie moje snahy – či už disciplinárne, alebo legislatívne pomôžu k očiste súdnictva, ktoré to aktuálne mimoriadne potrebuje," uviedol Gál.

Jankovská má právo odvolať sa do 10 dní od doručenia uznesenia. Rozhodoval by potom 5-členný odvolací senát Súdnej rady, ktorý by na to mal desať dní. Rezort spravodlivosti však pre Pravdu potvrdil, že na bývalú štátnu tajomníčku podal aj druhý podnet, o ňom disciplinárny senát ešte len bude rozhodovať. Čoho sa podnet týka, to ministerstvo nespresnilo.

Pri ďalších sudcoch zatiaľ Gál konať nebude

V prípade ďalších sudcov, ktorí komunikovali s Kočnerom, zatiaľ Gál konať nebude. „Pri ostatných sudcoch, keďže doteraz disponuje len medializovanými informáciami, je potrebné, aby príslušné orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenia voči konkrétnym osobám a minister mohol konať. Pripomíname tiež, že prípadnú kolíziu disciplinárneho a trestného stíhania sa po konzultácii s orgánmi činnými v trestnom konaní rozhodol upraviť tak, aby nebolo zmarené trestné konanie,“ reagovalo ministerstvo.

Pre kontakt s Kočnerom na svoj post rezignoval predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Do podozrenia sa dostali aj ďalší sudcovia. Koncom augusta polícia zaistila okrem iných mobilné telefóny sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi a jeho kolegyni Miriam Repákovej. V stredu kvôli nim zasadla sudcovská rada na spomínanom súde. Prišla na ňu Repáková, ktorá očakáva, že bude políciou zavolaná na podanie vysvetlenia. Jej kolega Sklenka si v ten deň zobral dovolenku. Členovia rady skonštatovali, že oboch kolegov nemajú možnosť disciplinárne riešiť, pretože majú správy iba z médií. Odkázali obom sudcom, aby zvážili možné prijatie osobného rozhodnutia.

„Pozastavenie výkonu funkcie sudcom by malo výrazne negatívny dopad na výkon súdnictva na tunajšom okresnom súde, nakoľko všetky úseky súdu sú dlhodobo preťažené a toto by sa ešte prehĺbilo. Napriek tomu mám za to, že ak sa voči konkrétnemu sudcovi preukáže protiprávne konanie, má takýto jeho postih vyššiu prioritu ako konanie súdu bez prieťahov,“ vyjadril sa Ján Golian, predseda OS Bratislava I. Na bratislavskej „jednotke“ by malo byť 47 sudcov, svoje funkcie však vykonáva o 10 menej. Dôvodom sú dve neobsadené miesta, materská a rodičovská dovolenka či dlhodobá práceneschopnosť.

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková podľa televízie Markíza finalizuje disciplinárny návrh voči sudcovi z prvého bratislavského okresu, mal by to byť pravdepodobne Sklenka. Nekonkretizovala, či bude navrhovať dočasné pozastavenie výkonu funkcie.

Zároveň má Praženková v pláne v pondelok otvoriť na zasadnutí Súdnej rady tému nových medializovaných informácií v súvislosti s údajnou komunikáciou s rôznymi bratislavskými sudcami. Podozreniam čelia aj bratislavská krajská sudkyňa a sestra Jankovskej Andrea Haitová i sudkyňa z piateho bratislavského okresu Zuzana Maruniaková. Praženková by tiež mala vysvetliť, prečo nominovala Moniku Jankovskú za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu.

Súdna rada vytvorila zvláštnu komisiu

Súdna rada vo veci týkajúcej sa sudcov, ktorým vzala polícia mobilné telefóny, vytvorila zvláštnu 5-člennú špeciálnu komisiu. Na jej treťom zasadnutí sa vzdali členstva Praženková a trestná sudkyňa Marcela Kosová. Urobili tak po medializácii, že sa zúčastnili zabíjačky, kde bol hosťom aj Kočner. Kontakty s ním odmietajú. Súdna rada na otázky denníka Pravda, ako ďalej bude fungovať táto komisia a či budú doplnení noví členovia, do uzávierky nereagovala.

Minister Gál zvolal tento týždeň poradu k zmenám v legislatíve. Tie majú reagovať na situácie, keď sudca čelí podozreniam, ale nie je voči nemu vznesené obvinenie. Návrh zákona, ktorý má očistiť súdnictvo, už majú poslanci Národnej rady k dispozícii. Podľa Gála cieľom zmien je, aby minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu v prípade, ak podajú trestné oznámenie pre úmyselný trestný čin na konkrétneho sudcu, mohli zároveň požiadať Súdnu radu o pozastavenie jeho výkonu. Gál zdôraznil, že takýto návrh budú môcť podať len tieto dve osoby.

Pozastavenie je adekvátne riešenie, mieni Bárány

Eduard Bárány Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Bývalý sudca Ústavného súdu a exčlen Súdnej rady Eduard Bárány si nepamätá také rýchle rozhodnutie disciplinárneho senátu. Monika Jankovská má možnosť odvolať sa voči nemu. „Pozastavenie činnosti je na momentálnu situáciu adekvátne riešenie,“ konštatoval Bárány. Rozumie aj sudcom, ktorí napriek zverejneným správam, ktoré hovoria o vplyve Mariana Kočnera, zotrvávajú na svojich postoch. „Sami nemôžu rozhodnúť o svojom pozastavení činnosti. Môžu rezignovať alebo prerušiť svoj výkon. V druhom prípade by to pre nich malo katastrofálne ekonomické dôsledky, nedostali by ani cent. Toto je dôvod, prečo sudcovia takto nepostupujú. Ak má činnosť pozastavenú, tak dostane niekoľko percent z platu,“ zdôvodnil Bárány.

Myslí si, že o päť alebo sedem rokov budú ľudia prekvapení, ako málo z toho, čo teraz vychádza ako samozrejmosť, sa skutočne potvrdilo. „Veľká časť zostane nepotvrdená, časť vyvrátená. Budeme mať zvláštny pocit voči ľuďom, ktorí boli teraz postihnutí, či to bola, alebo nebola pravda, či sa im ublížilo, alebo nie. Za najhoršie budem pokladať, keď veľká časť zostane nepotvrdená a nevyvrátená. Ak vidíme teraz tie rôzne prepisy, ak majú byť skutočne dôveryhodné, musia byť spárované s druhým mobilom. A to nie som si istý, že sa podarí,“ dodal Bárány.

Kurilovská: Môžu mi vytknúť politiku

Lucia Kurilovská (vpredu) Autor: Robert Hüttner, Pravda

Členkou disciplinárneho senátu Súdnej rady, ktorý rozhodol o pozastavení funkcie Jankovskej, je Lucia Kurilovská, momentálne jedna z tvárí strany Tomáša Druckera Dobrá voľba. Nedávno sa vyjadrila, že Jankovská nemá morálne a etické právo vykonávať funkciu sudcu. Spolu s ňou rozhodovali predsedníčka senátu, sudkyňa Zuzana Hlistová a sudca Peter Paluda. Kurilovskú, ktorá nie je sudkyňou, do senátu nominovala predchádzajúca ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a schválila ju Súdna rada. Hovorí, že aj keď je politicky činná, držala sa odbornej roviny a s jej aktuálnym pôsobením to nemá nič spoločné. „Rozhodovala som na základe svojho vlastného svedomia a vedomia. Navyše, rozhodnutie senátu bolo jednomyseľné,“ konštatovala Kurilovská. Pripúšťa, že jej zapojenie do politického života môže spôsobiť námietku zo strany dotknutej osoby. „Samozrejme, vyčítať mi to vždy niekto môže, tomu nezabránim. Pri mne už bola námietka, že som rektorka štátnej vysokej školy. Teda aj to, že som začala byť politicky činná, môže byť dôvodom. Otázka je, ako sa s tým potom vysporiada ten senát, ktorý bude o tej námietke rozhodovať,“ podotkla Kurilovská.