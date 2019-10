Matovič o stretnutí Haščák - Beblavý: Je to pokútne

Miroslav Beblavý (Spolu) si myslí, že stretnutie so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom vysvetlil. Podľa lídra OĽaNO Igor Matovič nebolo povedané všetko. Matovič pre TV Pravda povedal, čo by Beblavý mal ešte k stretnutiu z roku 2016 vysvetliť. Haščák mal byť aktérom korupčnej kauzy Gorila z rokov 2005 a 2006 za Dzurindovej vlády, v ktorej pôsobil aj Beblavý. Kauza sa prevalila na verejnosť v roku 2011 a od minulého týždňa je zverejnená aj nahrávka Gorily. Penta pravosť nahrávky aj spisu odmieta.

VIDEO: Čo Matovičovi nesedí na stretnutí Beblavého s Haščákom? Ako by líder OĽaNO riešil podobné podozrivé stretnutia politikov s vplyvnými podnikateľmi? Vo videu sa dozviete aj to, ako na to celé reagoval Beblavý.

Beblavý priznal stretnutie s Haščákom s tým, že o ňom informoval krátko po ňom a to v roku 2016. Hovorkyňa strany Spolu Silvia Hudáčková v tomto smere Pravde poskytla verejný status na Facebooku, ktorým Beblavý v roku 2016 stretnutie opísal. Beblavý si pochvaloval, že „vždy je užitočné vypočuť si druhú stranu“.

Autor: Spolu

Beblavý už predtým čelil kritike od Matoviča za to, že napriek zverejneniu kauzy Gorila v roku 2011 a masívnym verejným protestom v roku 2012 kandidoval za Dzurindovu SDKÚ a voči aktérke Gorily a nominantke SDKÚ Anne Bubeníkovej na Fonde národného majetku sa postavil až neskôr. V týchto dňoch sa tiež ukázalo, že Bubeníková zakotvila v roku 2012 vo firme, v ktorej vedení bol Beblavého brat.

Líder Smeru Robert Fico odkázal Beblavému, že je gorilie mláďa. Beblavý tvrdí, že Fico bol v konšpiračnom byte, je na nahrávke Gorily a mal by odstúpiť. Fico doteraz nepotvrdil, že na nahrávke je jeho hlas a zároveň upozornil, že nahrávka ho aj tak z ničoho neusvedčuje.