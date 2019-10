Reforma nemocníc je v Smere otvorená, väčšina opozície ju podporuje

Smer by mal o reforme nemocníc ešte hovoriť, téma je otvorená. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer). Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti parlamentu. Sme rodina stratifikáciu napokon podľa slov jej lídra Borisa Kollára nepodporí. Reformu v pléne naopak chválila poslankyňa z SaS Jana Cigániková, podporu reforme vyjadril aj poslanec OĽaNO Marek Krajčí.

„Toto je úloha pre odborníkov. Názory sú aj také aj onaké. Ministerka dostala jednu úlohu – pýtať sa čo najväčšieho počtu ľudí, ktorí sa problematikou zaoberajú, má zmapovať situáciu v krajoch, do konca schôdze má podať správu z týchto stretnutí,“ vysvetlil Jarjabek s tým, že následne sa k tomu vyjadria odborníci zo zdravotníckeho výboru. Potom sa podľa jeho slov Smer rozhodne, ako bude o reforme hlasovať.

Sme rodina napokon novelu pravdepodobne nepodporí. „Aj keď nás ministerka ubezpečovala z každej strany, sú tu signály, že by za tým mohla byť zvýhodnená skupina Penta. A hlavne, takáto veľká zmena mala prísť na začiatku, nie teraz tesne pred voľbami,“ skonštatoval Kollár. Podľa jeho slov sa v strane obávajú aj prípadného rušenia nemocníc. Smer však podľa neho nemá morálne právo sa k tomu vyjadrovať, mali by to nechať ďalšej vláde.

Cigániková vyjadrila novele podporu. Ministerstvo musí podľa nej týmto návrhom riešiť problém, ktorý mali mať na starosti poisťovne. „Poisťovne sú tie, ktoré majú zazmluvňovať poskytovateľov, tých lepších zhodnotiť, koľko výkonov urobili a ako kvalitne, mala by to byť skôr úloha poisťovní,“ poznamenala.

„Som za stratifikáciu. Viem, že v našom klube to nie je jednoduché,“ vyhlásil poslanec Smeru Vladimír Baláž s tým, že má pár výhrad. Podotkol, že reforma prichádza neskoro vzhľadom na voľby. Za dôležité považuje vedieť, aký vplyv bude mať po zavedení do praxe. V reforme však nevidí priestor na ovládnutie zdravotníctva Pentou. Zdôraznil, že štát by mal rozhodovať o zdravotníctve, pretože zdravie je verejný statok.

Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) vyjadril v pléne podporu pre novelu. Reformu nemocníc považuje za potrebnú. Podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský naopak vyhlásil, že stratifikáciu nepodporí. „Nie v tomto čase, je tu príliš veľa otázok, ktoré nie sú zodpovedané,“ podotkol.

„Most-Híd od začiatku podporuje tento návrh. Myslím si, že tento zákon potrebujeme pre zlepšenie slovenského zdravotníctva,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Upozornil však na niektoré nedostatky, tie sa však podľa neho dajú spoločnými silami v druhom čítaní odstrániť.

Krajčí v diskusii povedal, že v hnutí pripravujú pozmeňujúci návrh, ktorý chcú predložiť v druhom čítaní. Návrhom chcú dosiahnuť, aby mal pacient garantovaný termín svojho zákroku.

Poslanec za SNS Karol Farkašovský považuje za prioritu dovybavenie nemocníc. Súhlasí aj s potrebou vyššieho financovania zdravotníctva, obáva sa však, či zvýšenie financií prispeje aj k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Poznamenal, že stratifikácia by mohla v tomto smere priniesť pozitívum. Poukázal pri tom na potrebu zlepšenia samotného vzdelávacieho systému a ukotvenia absolventov na Slovensku, aby nedochádzali do zahraničia, kde by aj bez atestácie dostali vyššie platy.