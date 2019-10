Jariabek: Situácia okolo Glváča sa rieši vo vedení Smeru

Situáciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Glváča (Smer) v súvislosti s jeho údajnou komunikáciou s Marianom Kočnerom rieši vládny Smer vo vedení strany. Povedal to poslanec za Smer Dušan Jarjabek. Opozícia už vyzbierala podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, odovzdať ich chcú poslanci v priebehu dňa. Naďalej odmietajú vedenie schôdzí zo strany Glváča.

Situácia okolo Glváča sa podľa Jarjabka rieši vo vedení Smeru. Podľa svojich slov nevie, čo by urobil na Glváčovom mieste, pretože nie je v jeho situácii. Z hľadiska morálky to nechcel komentovať. „Pre mňa je dôležitý pragmatizmus. Ak sa niečo udialo, orgány činné v trestnom konaní povedia áno a vtedy platí – padni komu padni. Ale hovoriť o morálke z hľadiska médií sa mi dnes zdá trochu prisilné,“ povedal a poukázal na prezumpciu neviny. O tom, kto bude na kandidačnej listine Smeru do volieb, podľa svojich slov nevie, keďže nie je členom predsedníctva.

Predseda opozičného Sme rodina Boris Kollár by sa podľa svojich slov na Glváčovom mieste necítil veľmi príjemne. „Rovnako ako opozícia sme sa pridali a podpísali sme iniciovanie mimoriadnej schôdze,“ povedal. Vysvetlil, že budú chcieť vyvolať tlak na stranu Smer, aby situáciu vyriešila.

Sme rodina sa však podľa jeho slov nepridá k „bojkotovaniu“ diskusie v pléne, pokiaľ bude schôdzu viesť Glváč. „To, že budeme útočiť na Glváča faktickými poznámkami a znemožňovať rokovanie parlamentu, ja si myslím, že to nie je správna cesta. My sme pragmatici,“ zdôraznil.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger priblížil, že zo strany opozície nejde o nejakú formu bojkotu, ale o opakované výzvy, aby Glváč odišiel z pozície podpredsedu parlamentu. Rovnako to vidí poslankyňa SaS Jana Cigániková. Pokiaľ bude aj naďalej viesť schôdzu, plánujú ho opätovne v rámci diskusie vyzývať na odchod.

Opozícia chce iniciovať aj zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Glváča z funkcie podpredsedu. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom Kočnerom, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Glváč komunikáciu odmieta, s Kočnerom sa podľa svojich slov od roku 2012 nestretol.