Posledný takmer letný víkend

Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že čoraz častejšie sa začínajú vyskytovať nadnormálne teplé obdobia v druhej polovici jesene. Príkladom je štvrtková priemerná denná teplota v Piešťanoch, ktorá dosiahla 20,2 stupňa. Toľko by v tomto regióne malo byť koncom augusta.

Klimatológ vyratúva, že v pondelok, utorok a vo štvrtok padli celoslovenské rekordy maximálnych denných teplôt, iba v stredu bol rekord vyrovnaný (v Žihárci mali 26,5 stupňa, rovnako ako vlani v ten deň v Gabčíkove). Už dĺžka tejto série je výnimočná.

Vysoké až rekordné boli aj minimálne denne teploty. V pondelok v Nitre teplota neklesla pod 14,1 stupňa, pritom taká by mala byť maximálna denná teplota.

Neprimerane teplo je nielen v nižších, ale aj vo vysokohorských polohách. Vo štvrtok na Lomnickom štíte nebolo menej ako 8,4 stupňa. Len o štyri desatiny menej ako do toho dňa platný rekord maximálnej dennej teploty. Pretože aj ten bol 24. októbra prekonaný, keď teplomer ukázal 11 stupňov. Faško vyratúva, že od roku 1951 dodnes boli počas októbra len desať ráz zaznamenané teploty 11 a viac stupňov. Štyri z nich v tohtoročnom októbri. „Ide pritom dohromady o 1 822 októbrových hodnôt,“ podotýka klimatológ. „To je potvrdenie, že otepľovanie a klimatická kríza sa dotýkajú celého územia,“ dodáva.

V októbri zaznamenali v Žihárci sedem, Hurbanove a Prievidzi päť, v Dolnom Hričove dva letné dni, čiže teplota prekročila 25 stupňov. V pracovnej časti tohto týždňa každý deň niekde na Slovensku bola letná teplota.

Vysoké teploty a pofukujúci vetrík vysušujú krajinu. „Za posledné tri týždne spadlo málo zrážok. Na niektorých meteorologických staniciach iba niekoľko desatín milimetra. Napríklad v Hurbanove od 7. októbra doteraz je to iba jedna desatina. V Nitre 1,6 milimetra,“ vyratúva Faško s tým, že zmeniť sa to môže na budúci týždeň.

Víkend si však udrží nadnormálne teplý charakter počasia. „No potom sa posunieme do nepríjemného jesenného počasia,“ podotýka klimatológ. Tlakové níže od Stredozemného a Jadranského mora by sa mali dostať aj k nám a s nimi by mohli prísť aj veľkopriestorové zrážky, ktoré môžu byť aj výdatné.

Faško varuje pred výrazným poklesom teploty. „Na najteplejších miestach bude možno desať stupňov, no inde aj menej,“ hovorí. Začiatkom týždňa nehrozia prízemné mrazy, postupom času však ich riziko stúpne, najmä, keď sa počas nocí zmenší oblačnosť. „Turistom, ktorí sa chystajú budúci týždeň do Vysokých Tatier, by som odporúčal, aby výlety odložili, pretože bude snežiť,“ upozorňuje klimatológ. Sneh by sa mal objaviť už vo výškach 800 až 1 000 metrov. S úsmevom dodáva, že v nižších polohách by snežiť nemalo. Hoci 23. októbra 2003 na bratislavskej Kolibe namerali 9 cm snehu. A 23. októbra 2019 namerali 25,3 stupňa. Klimatológ dodáva, že aj v nasledujúcich dňoch treba rátať s hmlou alebo nízkou inverznou oblačnosťou.