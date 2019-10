Do diéty sa slovenským pacientom veľmi nechce

Problém pacientov upraviť svoj životný štýl odhalil dotazníkový prieskum počas Týždňa adherencie s názvom Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne. „Projekt mapoval, čo pacient sám so sebou robí, ako dodržiava liečebný režim, ako užíva či neužíva lieky a ako pristupuje k pohybu alebo zákazu fajčenia,“ priblížila Monika Palúšková, všeobecná lekárka.

V ambulanciách 130 všeobecných lekárov sa do prieskumu zapojilo 727 pacientov. „Len 15 percent pacientov dodržiava všetky odporúčania vrátane diéty a pohybového režimu,“ zhrnula výsledky Palúšková. Pacienti najviac zlyhávajú pri obmedzovaní tukov, sacharidov a soli, strašiakom je pre nich diéta.

„Ako má potom lekár aj pacient očakávať výsledok, keď pacient nepočúva? Ženy sa pri zmienke o redukcii hmotnosti urazia, muži sa nechcú vzdať fajčenia,“ poukázala odborníčka. Prieskum sa konal od 18. do 22. marca.

Lepší výsledok ukázal prieskum pri užívaní liekov, poctivo ich berie 60 percent pacientov. Dôvody, prečo si liek pacient nevezme, sú rôzne – najčastejšie zabudne (70 percent) alebo si po minutí balenia nekúpi nové. „Najhoršie, čo môže byť, že liek neužijú, pretože sa cítia dobre, vystavujú sa tak vážnym komplikáciam,“ upozornila Palúšková. Problémy užívať správne medikamenty majú najmä tí, ktorí musia brať tri a viac liekov. Nízka spolupráca pacienta alebo jeho nezodpovedný prístup často vedú k pridruženiu ďalších zdravotných komplikácii či k zlyhaniu liečby. Viac ako polovica pacientov z prieskumu užívala jeden až tri lieky, takmer 30 percent užívalo päť a viac.

Pozornejší by mali byť aj lekári. Len minimum z nich kontroluje pacienta pri dodržiavaní liečby – otázkami či overovaním spotreby liekov. „Lekár vie, že predpísal pacientovi lieky na dva mesiace, a keď príde človek po piatich mesiacoch s tým, že má ešte dve tabletky, tak je na zamyslenie, čo mi pacient stváral,“ skonštatovala doktorka. Lekári by sa mali pokúsiť vyčleniť si viac času na poučenie pacienta, pomohlo by aj intenzívnejšie šírenie edukačných letákov.

Doktori priznávajú, že často na dôkladné vysvetľovanie pacientom nemajú čas. Edukačné materiály by privítali. Tvrdia však, že veľkú časť liečby má v rukách práve pacient. Nedodržiavaním pokynov lekárov sú najviac ohrození diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom a cholesterolom.

„Diabetes spočiatku nebolí a podľa prieskumov až 40 percent pacientov priznáva chyby pri užívaní liekov, hlavne, ak nevidia ich okamžitý výsledok,“ priblížil svoju skúsenosť Emil Martinka, diabetológ z Národného diabetologického a endokrinologického ústavu v Ľubochni.

Ochorením v súčasnosti trpí asi 370 000 ľudí. O tom, ako sa choroba vyvinie, rozhodujú práve prvé roky liečby. „Choroba si vyžaduje zvládnutie princípov samovyšetrovania, samoošetrovania, dodržiavanie režimu a diéty, a to je pre disciplínu pacienta náročné,“ skonštatoval Martinka s tým, že najťažšie je pre pacientov kontrolovať stravu.

„Lepšie dodržiavanie užívania liekov evidujem u tých, ktorí majú k diabetu pridružené aj ďalšie ochorenia, napríklad vysoký krvný tlak,“ opísal diabetológ. Ak si nevezmú medikament na tlak, cítia napríklad bolesť hlavy. „Keď si vezmú jeden, vezmú si aj ten druhý liek,“ dodal odborník. Pripomenul, že dodržiavanie liečby znižuje riziko úmrtia o 25 percent a hrozbu hospitalizácie o 17 percent. „Pacient si musí uvedomiť, že efektivita liečby závisí najmä od jeho zodpovednosti a spolupráce s lekárom,“ zhrnul diabetológ.

K zlepšeniu užívania liekov môže prispieť lekárnik. „Je to expert na lieky a treba si priznať, že človek najskôr smeruje do lekárne. Asi až keď krváca alebo leží na zemi zvolí lekára,“ poznamenal s nadsádzkou Ján Kyselovič, profesor z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. To, že pacient neberie lieky alebo ich užíva zle, dokáže lekárnik odhaliť správne položenými otázkami.

„Doba je uponáhľaná, pacient často nechce lekára ‚otravovať‘, občas nenájde odvahu sa na všetko spýtať a niekedy sa lekárovi ani neprizná, že mu liek nerobí dobre, preto je v tomto smere veľmi dôležitý práve lekárnik,“ zdôraznil Kyselovič.

Pacient je podľa neho v lekárni viac anonymný, on vedie rozhovor s lekárnikom, a pritom si nemusí dať dole nohavice ani sa priznať, že fajčí. „V lekárni môžeme pravidelne apelovať na pacientov s vysokým krvným tlakom, aby si pravidelne kontrolovali tlak a u diabetikov glykémiu,“ uzavrel Kyselovič. Úlohu v dodržiavaní liečby hrá podľa farmaceuta aj to, ako sú lieky zabalené a či sa dobre prehĺtajú.