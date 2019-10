Matica opäť provokuje Tisom

Nakladanie Židov do vagónov, fotografia je z popradskej stanice z marca 1942. V nacistických táboroch smrti zomreli milióny ľudí všetkých národností.

Nakladanie Židov do vagónov, fotografia je z popradskej stanice z marca 1942. V nacistických táboroch smrti zomreli milióny ľudí všetkých národností. Autor: Archív Kláry Chlamtáčovej, Yad Vashem

Podujatie prebieha krátko po výročí, ktoré sa spája s prezidentom. Kontroverzný a neskôr odsúdený vojnový zločinec Jozef Tiso nastúpil do prezidentského úradu 26. októbra 1939. Vedenie Slovenského štátu spolupracovalo s Adolfom Hitlerom a na smrť do koncentračných táborov poslalo desaťtisíce vlastných obyvateľov.

Konferencia sa koná zároveň v deň výročia vzniku Československa v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Niektorí historici spojenie týchto dvoch historických dátumov s konferenciou považujú za provokáciu a otvorene hovoria o tzv. ľudáckom krídle Matice slovenskej. Podujatie označili za pochybné. Poukazujú tiež na to, že odborníkov z iných vedeckých inštitúcií, ktorí by mohli prezentovať odlišný ako matičný názor, nepozvali. Organizátori seminára tvrdia, že sú to len obyčajné fámy.

Usporiadateľmi sú podľa pozvánky Slovenský historický ústav Matice slovenskej a Univerzitná knižnica v Bratislave. Debata má byť práve v jej priestoroch. „Ako je možné, že knižnica akceptuje a pomáha usporiadať toto pochybné podujatie?“ pýta sa rozhorčene jeden z čitateľov Pravdy. „Ľudácke krídlo Matice slovenskej organizuje zaujatú konferenciu o vzniku vojnového fašistického Slovenského štátu. Provokatívne na deň výročia Československa,“ poznamenal s tým, že chýbať tam nebude historik Ivan Mrva či Peter Mulík.

Hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková reagovala, že ide len o fámy. „V tomto roku, keď máme za sebou množstvo matičných podujatí na pripomenutie si SNP a matičiarov v protinacistickom odboji, vyznieva kritika absurdne,“ uviedla.

Konferencia sa podľa nej rovnocenne zameriava na všetky zásadné udalosti roka 1939 vrátane tzv. Homolovho puču, Malej vojny, vzniku Slovenskej republiky či vojenského napadnutia Poľska. Tvrdí, že žiadny podtext nemá ani výber dátumu konferencie. „Musel sa prispôsobiť programu prednášajúcich a desiatkam ďalších októbrových matičných podujatí,“ podotkla Matušková.

Zároveň poznamenala, že na konferenciu pozvali rôznorodých historikov, ktorí sa udalostiam v roku 1939 venujú profesionálne hlbšie. „Podujatie zastrešuje vedecký tajomník Matice slovenskej Pavel Mičianik a prednášať bude deväť legitímnych odborníkov vrátane uznávaných univerzitných profesorov Róberta Letza či Petra Mosného. Zásadne odmietame, že na konferencii sa bude obhajovať totalitná ideológia fašizmu. Jej cieľom je priblížiť všetky udalosti roka 1939, a to bez ideologického nánosu,“ doplnila s tým, že súčasné vedenie Matice slovenskej sa viackrát verejne dištancovalo od extrémizmu a organizovalo spomienky na protifašistický odboj počas druhej svetovej vojny či sa zúčastnilo na nich.

Riaditeľka bratislavskej Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová upozornila, že nie sú organizátorom konferencie ani neovplyvňujú jej obsah či výber prispievateľov. Na žiadosť Slovenského historického ústavu Matice slovenskej na ňu iba poskytla priestory. Predtým ich vraj ubezpečili, že podujatie bude výhradne apolitické.

„K osobám, ktoré tam vystúpia, sa nevieme vyjadriť. Nie sú nám známe ich aktivity či názory. Ak by ktokoľvek z nich konal na konferencii protiprávne a svojím príspevkom porušil platné právne predpisy, bude musieť znášať právne dôsledky,“ uviedla Stasselová.

Riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomír Michálek si o tom myslí svoje. „Každý má dnes, v demokracii, právo robiť si, čo chce. Je sloboda bádania aj vyjadrovania. Matiční historici interpretujú rôzne míľniky našich moderných dejín, ale náš ústav sa na takýchto aktivitách nepodieľa. Pozývať nás nezvyknú, no my by sme tam určite ani nešli,“ povedal.

Súhlasí s ním aj historik Dušan Kováč. „O tej konferencii nič neviem, ale to, čo sa pokúša robiť Matica, nikdy nie je nepolitické. Keďže to robia práve 28. októbra, celkom určite ide o provokáciu. Je evidentné, že v taký deň chcú nejakým spôsobom oslavovať vznik Slovenského štátu. S vedou to podľa mňa nebude mať nič spoločné,“ mieni Kováč.

Historik a riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev hovorí, že nie všetci, ktorí majú na plánovanom podujatí vystúpiť, sú proľudácki orientovaní, no väčšina z nich áno. „Matica slovenská sa už dlhé roky usiluje o to, aby sme s nimi spolupracovali, ale práve takéto aktivity mi v tom bránia. Robia si uzavreté konferencie, ktoré vopred neoznamujú, aby sa do nich nemohol ktokoľvek prihlásiť,“ tvrdí Mičev s tým, že keď rieši nejakú podobnú akciu múzeum, zverejní sa to minimálne pol roka predtým. „Včas sa tak môže prihlásiť ktokoľvek, účasť neobmedzujeme,“ podotkol.

Ešte v apríli robilo konferenciu o roku 1939 aj Múzeum SNP a nikto z historikov, ktorí teraz vystúpia, nemal záujem. To, že matičiari chcú o tomto období „debatovať“ práve 28. októbra, považuje Mičev za neštandardné. „Bude to dosť jednostranné, takže neviem, či by vôbec malo význam, keby som tam aj bol. Vlastne si robia konferenciu sami pre seba, aby im náhodou niekto neprotirečil,“ nazdáva sa.

Na plnenie úloh sa Matici slovenskej poskytujú dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu. Či sa môžu krátiť, ak prednáška nejakým spôsobom nebude v poriadku, sme sa pýtali rezortu kultúry. To sa odpovedi vyhlo. „Matica slovenská je samostatnou inštitúciou a má právnu subjektivitu. Nie je teda podriadenou organizáciou ministerstva kultúry a preto nedisponujeme kompetenciou, aby sme zasahovali do jej programovej činnosti,“ reagoval Pavol Čorba z kancelárie ministerky. Od štátu dostávala v minulých rokoch okolo 800-tisíc eur ročne.

Pred dvoma rokmi Maticu vyšetroval špeciálny tím NAKA za to, že zverejnila video, ktoré zľahčovalo zodpovednosť vojnového Slovenského štátu za osud slovenských Židov a tvrdilo, že bez neho by slovenský národ vojnu neprežil. V tom istom roku sa predstavitelia Matice zúčastnili na odhaľovaní pamätnej Tisovej tabule v Hlbokom nad Váhom.