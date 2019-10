Plénum NR SR rokuje o zmenách v údajoch kandidátok a úprave moratória

Diskusiou k návrhu, podľa ktorého by na kandidátkach v údaji o zamestnaní nemuseli byť žiadne vlastné mená, začali poslanci Národnej rady (NR) SR deviaty rokovací deň 51. schôdze pléna. Návrh je súčasťou novely o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili poslanci za Smer Marián Kéry a Martin Nemky.

Poslanci tiež budú rokovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorým by sa predĺžilo moratórium na prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami.

Okrem pozmeňujúceho návrhu na predĺženie moratória by sa mali zákonodarcovia vyjadriť aj k návrhu na jeho skrátenie. Ten predložili nezaradení poslanci Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. Zákaz zverejňovania prieskumov chcú skrátiť na 48 hodín pred dňom konania volieb a počas neho. Argumentujú tým, že zákaz mimo tejto lehoty je porušením práv občanov na informácie.

Plénum čaká v pondelok o 11.00 h hlasovanie o zvyšných prerokovaných bodoch programu. Poslanci by mali definitívne rozhodnúť napríklad o novele zákona o cestnej premávke. Jej súčasťou je aj pozmeňujúci návrh na zavedenie diaľničnej známky na 365 dní.

Poslanci by tiež mali hlasovať o viacerých novelách z dielne rezortu spravodlivosti či zdravotníctva. Okrem iného budú rozhodovať o tom, či do druhého čítania posunie reformu nemocníc, zahrnutú v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti.