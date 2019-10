Poslanci budú o návrhu reformy nemocníc hlasovať až na nasledujúcej schôdzi

Poslanci budú hlasovať o posunutí reformy nemocníc do druhého čítania zahrnutú v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti.

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu reformy nemocníc hlasovať až na nasledujúcej schôdzi. V pléne to v pondelok oznámil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Uviedol, že hlasovanie sa presúva na návrh ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru). Tá poslancov vyzvala, aby pri reforme nemocníc nabrali odvahu. Keď niekto niečo kritizuje, musí to chcieť zlepšiť, povedala Kalavská.

„Počúvam, aké je slovenské zdravotníctvo zlé. Keď niečo kritizujete, potom to musíte chcieť zlepšiť. Keď nič iné nemáte, potom by ste asi mali zahlasovať za to, o čom je väčšina presvedčená, že to funguje,“ skonštatovala Kalavská po diskusii k návrhu v parlamente.

Šéfka rezortu zdravotníctva diskusiu poslancov ocenila. Podľa svojich slov má pocit, že všetci chcú zmenu, no nemajú odvahu zahlasovať za zákon. „Mala som pocit, že po odbornej stránke nás nikto nenapádal, že by to bolo zle pripravené,“ povedala Kalavská a poukázala na to, že vyspelé krajiny už zmeny urobili.

Na otázku, či presvedčila poslancov, odpovedala, že urobila všetko, čo vedela a snažila sa im to vysvetliť po odbornej stránke. Ak návrh prejde do druhého čítania, vidí priestor na prípadné konštruktívne zmeny. „Už aj teraz máme vychytané tri-štyri ‚zlepšováky‘ od koaličných aj opozičných poslancov, ktoré sa budeme snažiť, ak to prejde prvým čítaním, zakomponovať v rámci pozmeňujúcich návrhov,“ uviedla.

Cieľom novej koncepcie ústavnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Zmyslom Zdravej zmeny je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych alebo operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Rezort chce novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc (lokálna, regionálna, národná, špecializované a kompetenčné centrá) so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov. V súčasnej platnej právnej úprave si zdravotná poisťovňa stanovovala kritéria pre uzatvorenie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, teda určovala váhy pre materiálno-technické vybavenie a indikátory kvality. Ministerstvo navrhuje, že indikátory kvality budú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným rezortom.