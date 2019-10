Politici už vedú kampaň na úkor žien

Po niekoľkoročnej odmlke politické strany opäť vtiahli ženy do predvolebnej kampane. V snahe zapáčiť sa konzervatívnym voličom chcú meniť, čo iné, ako potraty. Dotiahli to až do parlamentu, ktorý včera posunul do druhého čítania zmeny v interrupciách. Poslanci nepočúvali argumenty odbornej verejnosti, že sú na úkor žien, nielen ich citového života, ale aj zdravia. Za návrh národniarov hlasovali všetky parlamentné strany okrem liberálnej SaS.

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne SNS podporilo 78 poslancov zo strán Smer, SNS, Most-Híd. Sme rodina, OĽaNO, ĽS NS, pridalo sa k nim aj deväť nezaradených poslancov. Proti bolo 13 zákonodarcov zo SaS a piati nezávislí, zdržalo sa 37. Podľa nej by mal byť lekár povinný zabezpečiť, aby žena pred rozhodnutím o potrate videla obraz embrya. Ak to bude technicky možné, mala by počuť srdce dieťaťa. „Spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj má byť ukončený,“ píše sa v poslaneckom návrhu. Ten zároveň zakazuje reklamu na interrupcie. Národniari si od tohto opatrenia sľubujú zníženie počtu potratov.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva hovorí o neohľaduplnom zneužívaní témy ochrany ľudských práv a o zatiahnutí žien do predvolebnej kampane. Poslanci sa podľa neho rozhodli znova zaútočiť na citlivé spoločenské témy. "Stredisko odmieta akékoľvek sprísňovania prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a je rázne proti ďalšej traumatizácii žien za účelom zbierania predvolebných bodov. Takéto snahy predstaviteľov niektorých politických strán iba naďalej prispievajú k stigmatizácii reprodukčných práv, prehlbujú polarizáciu spoločnosti a opätovne stavajú ženy do pozície kampaňového objektu,“ uviedla v stanovisku jeho riaditeľka Katarína Szabová.

Lekári nevidia zmysel meniť súčasný stav a návrh, ktorý je v parlamente, považujú za hlúpy. „Máme k tomu veľmi skeptický postoj. Ukazovať matke srdiečko plodu či plod ako taký nemá zmysel, z logického hľadiska je to absolútnou hlúposťou,“ skonštatoval pre Pravdu Martin Redecha, prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Zdôraznil, že žiadny gynekológ nepristúpi k umelému prerušeniu bez toho, aby neurobil ultrazvuk. Potrebuje to pre diagnostiku gravidity. „U matky sa môžu vyskytnúť napríklad vývojové anomálie maternice, a so všetkými informáciami sa zákrok robí lepšie,“ priblížil Redecha. Každá žena tak pred interrupciou plod vidí. Zákon považuje za zbytočný aj pre neustále klesajúci počet umelých prerušení tehotenstva. „Dnes je interrupcií menej a menej, robíme jednu za týždeň respektíve za dva týždne. Voľakedy, pred 30 rokmi sa robilo aj päť denne. Počet stále klesá pod vplyvom rozširujúcej sa antikoncepcie,“ zhrnul odborník.

Sprostredkovanie zvuku srdca plodu však môže byť podľa lekárov pre vyvíjajúce sa tkanivá rizikové. Pohyb sa zobrazuje bežným ultrazvukom, ktorý je bezpečný, ale zvuk sa zobrazuje inou modalitou, a tá je nebezpečná.

Videnie a počutie plodu rozhodnutie ženy nezmení. „Tieto dva parametre v zákone sú podľa mňa viac politikum ako skutočnou reálnou praxou, absolútne som si istý, že takéto niečo u nás nezníži počet interrupcií,“ dodal Redecha.

„Neexistuje žiadna ,spoločenská objednávka‘, nijaký zmysluplný a logický dôvod uchyľovať sa k takémuto kroku. Vykonávanie interrupcií je na svojom historickom minime. Oproti situácii pred rokom 1989 ročne ide o osminu či dokonca len desatinu umelých prerušení tehotenstva,“ pripomenula sociologička Silvia Porubänová. Zvýšená frekvencia takýchto návrhov pred voľbami je podľa nej iba typickou zástupnou témou. „Má odviesť pozornosť voličov a voličiek od reálnych problémov a agend, na ktorých riešenie pravdepodobne politickí ašpiranti nestačia,“ zhodnotila odborníčka.

Mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje rozhodnutie poslancov prekvapilo. „Zákon je postavený na neodborných základoch a je v rozpore s princípom poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného súhlasu,“ uviedla Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby.

Podľa organizácií zákon emocionálne vydiera ženy v situácii, keď sú zvlášť zraniteľné. „Snažíme sa vysvetľovať, že pre nikoho nie je jednoduché, aby podstúpil interrupciu, a množstvo tých žien sú ženy, ktoré sú v zlej ekonomickej situácii, majú viac detí, mnohé zažili znásilnenia. Právo samostatne sa rozhodnúť sa nemôže stať predmetom štátnej kontroly,“ tvrdí Mesochoritisová.

Nové povinnosti lekára odporujú podľa organizácií podstate informovaného súhlasu. „Jeho pointou je, že lekársky zákrok sa uskutoční až po informovaní, ktorý je však daný dobrovoľne a bez nátlaku a na základe všetkých overených medicínskych informácií. Novela lekárov núti, aby výkon robili, aj keby si ho pacientka neželala,“ upozornila. Riešením situácie by bola skôr sexuálna výchova na školách, zavedenie opatrení, aby ženy neboli ohrozené chudobou, znižovanie počtu násilných činov voči ženám. „SNS si robí predvolebnú kampaň na životoch žien,“ uzavrela aktivistka.

Poslanci sa pritom v septembri zaoberali až štyrmi návrhmi noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva. Predložili ich opozičné strany Sme rodina, OĽaNO, ĽS NS a nezaradený poslanec Richard Vašečka. Všetky odmietli.

V súčasnosti môže žena absolvovať interrupciu do 12. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu. O toto právo sa pred rokmi zohral emotívny súboj, keď o ňom rozhodoval Ústavný súd. Ten v roku 2007 po šiestich rokoch trvania kauzy ponechal ženám právo, aby sa do 12. týždňa mohli samy rozhodnúť, či pôjdu na potrat. Potratový zákon ešte v roku 2001 napadla skupina 31 poslancov, ktorých pred súdom zastupoval Daniel Lipšic (vtedy KDH). Nepáčilo sa im, že zákon umožňuje interrupciu bez dôvodu.

Čo sa má meniť pri interrupciách Pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu má byť lekár povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu. Ak by to bolo technicky možné, lekár by musel zabezpečiť aj to, aby žena počula tlkot srdca embrya, resp. plodu.

Spolu s písomnými informáciami o interrupcii by musel lekár žene bezplatne vytlačiť obrázok zo sonografického vyšetrenia.

Reklama na interrupcie by bola zakázaná. Za porušenie by šíriteľovi a objednávateľovi reklamy hrozila pokuta do 66 400 eur.