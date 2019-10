Glváč: Aj keby moja komunikácia s Kočnerom bola autentická, nie je tam nič toxické

„Určite sa dnes stretneme na nejakom brífingu alebo dostanete stanovisko, pravdepodobne sa stretneme v popoludňajších hodinách,“ povedal Glváč novinárom pred centrálou Smeru. Delegáti snemu Smeru v centrále na Súmračnej rokovali o zosúladení stanov strany s novelou zákona o politických stranách.

Stručne sa vyjadril, že ak by aj jeho komunikácia s dnes už obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom bola autentická, „nie je v nej nič toxické“. Potvrdil však, že s Kočnerom komunikoval. „Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú,“ vysvetlil svoju komunikáciu. „Ja nemám vedomosť, že som s ním komunikoval, keď bol obvinený,“ doplnil.

Na informáciu, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema ako dôkaz, Glváč reagoval, že je to „vec súdu“ a ešte to stále nemusí znamenať, že komunikácia je autentická.

Ku komunikácii podpredseda parlamentu zaujme stanovisko aj v prípade, že by sa mimoriadna schôdza na jeho odvolávanie neotvorila. „K tomu, čo môžem, určite zaujmem stanovisko,“ skonštatoval Glváč. Poslanci za Smer Marian Kéry a Dušan Jariabek potvrdili, že parlamentná schôdza o odvolávaní Glváča sa uskutoční.

Pellegrini: Budeme musieť nájsť riešenie

Premiér Peter Pellegrini sa vyjadril, že o záležitosti budú rokovať a že urobia všetko preto, aby Smer nebol spájaný so žiadnymi podozreniami.

„Budeme na to musieť nájsť riešenie, čím skôr, tým lepšie – my by sme mali hovoriť o tom, čo treba v krajine robiť a nie sa donekonečna venovať nejakej komunikácii a kauzám,“ povedal Pellegrini.

Podľa vicepremiéra a podpredsedu Smeru Richarda Rašiho chce strana vyhrať parlamentné voľby a preto „chceme eliminovať akékoľvek iné ako programové dôvody na predvolebný politický boj“. Dodal, že Glváč sa už mal vyjadriť, že by na kandidátku nešiel.

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer) tvrdí, že by nikdy nebola na mieste Martina Glváča, pretože by s nikým obdobne nekomunikovala.

„Nie je to príjemné, čo čítame. Ja by som nikdy nebola na mieste pána Glváča, pretože by som s nikým obdobným spôsobom nekomunikovala. Ani s Marianom K.,“ povedala Beňová. Podľa jej slov má sám Glváč zvážiť ďalšie pôsobenie v politike. „Ďalší postup musí zvážiť on sám,“ dodala.

Známosťou s Marianom Kočnerom sa v minulosti netajila ani europoslankyňa. „Naše deti sa odmalička poznajú, bol priateľom môjho prvého manžela, sme veľmi dobrí známi,“ citoval v roku 2013 političku denník Sme.

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer) bude o 15.00 h. Pred schôdzou bude ešte rokovanie Koaličnej rady.