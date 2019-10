Sme rodina nechce Ficov Smer ani Trubanove registrované partnerstvá

Hnutie Sme rodina vylučuje vládu so Smerom a ĽSNS. Do koalície vstúpi za podmienky, že sa strany záväzne vzdajú prijatia registrovaných partnerstiev. „Ak to porušia, z vlády odídeme,“ povedal Milan Krajniak (Sme rodina) vo videu TV Pravda. Hnutie má podľa neho pripravené konkrétne opatrenia, ktoré chce realizovať v prípade, že bude súčasťou novej vlády. „Ak sa nedohodneme, budeme v opozícií,“ dodal Krajniak.