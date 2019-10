Pellegrini k (ne)rozhodnutiu Glváča: Nerobme z ničoho vedu

Premiér Peter Pellegrini (Smer) tvrdí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer) bude o svojom rozhodnutí, či odstúpi z postu podpredsedu Národnej rady SR, médiá informovať sám. Pellegrini to povedal novinárom pred rokovaním vlády s tým, že mu to Glváč povedal na utorkovom sneme strany.

VIDEO: Premiér Peter Pellegrini povedal novinárom, aby nevytvárali tlak na Glváča. Pozrite si, aký postoj zaujal premiér v stredu, keďže Glváč zjavne v utorok nespravil to, čo premiér po sneme Smeru avizoval a naznačoval.

Podľa premiéra tak má urobiť v krátkom čase. V utorok mala byť mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu parlamentu. Poslanci však neschválili jej program.

Glváč následne v utorok popoludní médiám povedal, že sa v krátkom čase rozhodne, či odstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu. Podľa premiéra nie je čo komentovať. „Veľmi pozorne som sledoval tlačovú konferenciu, nemôžeme hovoriť o žiadnom rozhodnutí, lebo pán podpredseda národnej rady neoznámil žiadne rozhodnutie, musíme počkať. Len oznámil, že svoje rozhodnutie oznámi," povedal premiér.

Sólymos by zvážil odstúpenie

Keby bol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na mieste Glváča, zvážil by odstúpenie. „Mal by sa rozhodnúť tak, aby neeskaloval napätie," povedal pred rokovaním vlády s tým, že je to problematika Smeru a rozhodnutie je na Glváčovi.

Laššáková tvrdí, že Glváč sa musí rozhodnúť sám

Podľa šéfky rezortu kultúry Ľubice Laššákovej (Smer) sa musí Glváč rozhodnúť sám, či zotrvá na svojom poste. „Neprekvapilo ma to. Treba to nechať na jeho rozhodnutí. Ja neviem povedať za neho ani áno, ani nie. Mám na to vlastný názor, ktorý som prezentovala už dávnejšie," povedala šéfka rezortu kultúry. Laššákovú neprekvapili ani slová Roberta Fica (Smer), ktorý v utorok pripomenul, že za Glváčom bude stáť, nech už sa rozhodne akokoľvek.

Matečná personálnu politiku Smeru nekomentuje

Šéfka rezortu pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) nekomentuje, že Martin Glváč ostal podpredsedom parlamentu. „Je to personálna politika Smeru a oni sa s tým musia vysporiadať,“ povedala pred rokovaním vlády podpredsedníč­ka SNS.

