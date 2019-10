PS/SPOLU: Potrebujeme Lex Haščák, aby sa Markízy nezmocnila Penta alebo iní oligarchovia

Koalícia strán tvrdí, že po zverejnení informácie, že televízia Markíza je v procese predaja, existuje šanca, že skončí v rukách investičnej skupiny alebo iných oligarchov. Médiá v pondelok informovali, že skupina PPF Petra Kellnera kupuje od amerického koncernu AT&T sieť televíznych staníc, ktorej súčasťou je aj Markíza.

PS/Spolu nesúhlasí s tým, aby hlavným cieľom investovania do médií bolo masírovanie verejnej mienky v prospech vlastného podnikania. „Preto sme navrhli Lex Haščák. Má zabrániť tomu, aby veľké médiá vlastnili ľudia, ktorí vo veľkom podnikajú so štátom. Prijatie a rázne vynucovanie Lex Haščák je odteraz čoraz naliehavejšie,“ zdôvodňuje PS/Spolu. Vlastníctvo médií má podľa predsedu PS Michala Trubana slúžiť normálnemu biznisu a fungovať pod zárukou slobody slova.

„Vlastníctvo médií sa ale stalo pokračovaním politického podnikania. Niektorí oligarchovia na Slovensku sa vlastníctvom médií snažia pomáhať sebe a svojmu biznisu. Médiá postupne skupujú ľudia, ktorí veľkú časť svojich peňazí zarábajú priamo alebo nepriamo na štáte a na kontaktoch s politikmi. Najďalej sa dopracovala Penta, v menšom to urobili aj Ivan Kmotrík, J&T či Andrej Babiš. Ak sa máme ako krajina pohnúť vpred, musíme naše médiá očistiť od vplyvov finančných skupín,“ priblížil Truban. Ako doplnil líder strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý, navrhujú preto, aby veľké médiá nemohli vlastniť ľudia, ktorí vo veľkom podnikajú so štátom. „Lex Hašák by na mediálnej scéne vyvolal veľký rozruch, ale presne takýto budíček dnes potrebujeme,” uzavrel Beblavý.