Kalavská: Fico ma požiadal, aby som reformu posunula

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) v novembri zvedie posledný boj o reformu nemocníc (tzv. stratifikáciu). Z októbrovej schôdze parlamentu ju tento týždeň musela pre nedostatočnú podporu stiahnuť tesne pred hlasovaním. Nemala oporu najmä v klube Smeru, pričom táto strana ju do funkcie nominovala. "Už viac to neurobím, zákon nechám. Je čas, aby sa poslanci vyfarbili, či im ide o záujem pacienta, alebo nie," zdôraznila Kalavská. Do najbližšej schôdze absolvuje ešte raz maratón rokovaní so Smerom. A ak v novembri neuspeje? "Je možné, že spolu s hlasovaním ponúknem svoju funkciu," odpovedala.

Ste lekárka, ale aj politička. Je ťažké pohybovať sa medzi týmito dvoma mantinelmi?

Je to veľmi ťažké, čo sa ukazuje najmä pri téme stratifikácie. Snažím sa stále pozerať skôr na vec odborne ako politicky, aj keď to možno znie naivne. Pre mňa je však zásadná vec, aby zmena bola dobrá a zásadné je, aby reforma pomohla v prvom rade pacientom. Na druhej strane si ale uvedomujem, že bez politickej podpory zmenu neurobím.

Prečo ste stiahli novelu zákona tesne pred hlasovaním?

V pondelok mi bolo desať minút pred hlasovaním v parlamente oznámené od predsedu strany Smer Roberta Fica, že zákonu chýba podpora, tak ma požiadal, aby som reformu presunula na ďalšiu, novembrovú schôdzu. Proti bolo hnutie Sme rodina, ĽS NS, SNS aj Smer, avšak nie všetci poslanci. Urobila som to, pretože som mala na výber len dve možnosti. Buď by som nechala o zákone hlasovať a zabila by som ho, alebo si vyberiem ešte iskierku nádeje, že reforma má šancu prejsť o mesiac neskôr. Tak som sa rozhodla pre nádej. Keď ma však opäť požiadajú, aby som zákon stiahla, už to neurobím. Zákon tam nechám a nech už rozhodnú poslanci. Je čas, aby sa aj sami vyfarbili, či zmenu chcú, alebo nie. Moje rozhodnutie sa týka všetkých troch stiahnutých zákonov, teda okrem reformy aj zákon upravujúci následnú starostlivosť a zavedenie povinného očkovania pre deti pred nástupom do škôlky.

Ako v súčasnosti vyzerá podpora zo strany Smer a jej predsedu Roberta Fica?

Podporu mi vyjadrili tí poslanci, ktorí sú lekármi a sú znalcami v zdravotníctve. Ani od Fica som nepočula, že by návrh bol zle odborne pripravený. Každý sa len bojí, ako to vysvetlí svojim voličom. Keby boli odborné výčitky, nemám problém ich zapracovať. Uvedomujem si, že je to na prijatie zákona zlý čas, tesne pred voľbami. Budem však ešte iniciovať ďalšie stretnutia s poslancami Smeru aj predsedom. Reforma je pre mňa zásadná vec a v prípade neúspešného hlasovania sa zamyslím nad svojím ďalším ministerským pôsobením. Je možné, že s hlasovaním ponúknem svoju funkciu.

Dalo sa chaosu okolo reformy predísť?

Určite je po vojne každý generál. My sme sa snažili komunikovať a vysvetľovať. Netvrdíme, že zákon je bezchybný, vždy je čo vylepšovať. Snažili sme sa to robiť a pripraviť najlepšie, ako sme vedeli, ale keď už raz do toho vstúpila politika a politické prestrelky, tak potom udržať to v odbornej rovine je extrémne ťažké.

Ako odhadujete svoje šance v novembri?

Šanca síce nie je veľká, ale vždy ešte je. Úprimne, už to, že sa to niekedy dostane do prvého čítania, mnohí pokladali za nereálne, a stalo sa.

Strany, ktoré reforme prisľúbili podporu, majú podmienky a chcú pôvodné znenie novely meniť. Neobávate sa, že pridané zmeny významne zasiahnu do navrhnutej koncepcie?

S poslaneckými klubmi, ktoré avizovali podporu, sme sa rozprávali a de facto aj tie pozmeňujúce návrhy sú už pripravené a vieme s nimi pracovať. Napríklad návrhy zo strany OĽaNO či SaS sú dobré a myslím si, že dokážu navrhnutú reformu ešte vylepšiť. V prípade návrhov, ktoré sa nebudú dať ukočírovať, a skôr reforme ublížia ako vylepšia, bude lepšie reformu stiahnuť, aby nenarobila viac zla. Na prvom mieste musí byť odbornosť, doplníme, čo je dobré, ale ak by mal byť z toho paškvil a boli by tam pridávané hlúposti len preto, aby sa niekto zviditeľnil, je namieste stiahnuť celý materiál.

V pondelok ste stiahli aj zavedenie povinného očkovania pred prijatím dieťaťa do škôlky. Prečo?

Bola som upozornená, že niektorí poslanci majú s podporou povinného očkovania problém. Tu je však situácia jednoduchšia, pretože ide už o hlasovanie v druhom čítaní, takže došlo len k presunutiu na ďalšiu schôdzu.