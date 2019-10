Politickí turisti

Peter Kresák Autor: Ivan Majerský, Pravda

Koaličný Most-Híd prišiel v poslednom čase o väčšinu svojich slovenských predstaviteľov. Najnovšie sa rozhodol ísť svojou cestou ústavný právnik Peter Kresák. Minister spravodlivosti Gábor Gál oznámil, že chce odísť z politiky úplne. „Mám na to milión dôvodov. Aj rodinné dôvody, aj vyhorenosť. Na inej kandidátke sa určite neobjavím. Je to definitívne zbohom politike. Vrátim sa do civilného života, do advokácie a podnikania, uvidím, kam ma to zavedie. Som tam od roku 2002, mal som vtedy 28 rokov, teraz budem mať 45, stačilo,“ vysvetlil.

Kresák svoje plány do budúcnosti úplne neodhalil, cez víkend sa však objavil ako hosť na zakladajúcom sneme strany Tomáša Druckera Dobrá voľba, kam odišli aj „bývalí mosťáci“ Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. „Mám problém s niektorými politickými rozhodnutiami, ktoré sa v súvislosti s prípravou kampane udiali. Ide napríklad o spájanie sa s inými menšinovými stranami, ktoré dlhé roky Most kritizovali a zrejme sú podporované aj zo zahraničia,“ odôvodnil odchod zo strany pre agentúru TASR, čím narážal na rokovania o predvolebnom spájaní s neparlamentnými maďarskými stranami SMK a MKDA. Kresák dodal, že má ponuky od viacerých politických strán, spoluprácu s Druckerom nevylúčil.

Podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára Kresák týmto odôvodnením zavádza. „Začali sme s týmito stranami rokovať pred pol rokom a doteraz to vôbec nespomenul. Až dva dni po tom, čo bol na sneme jednej novej politickej strany a dokonca povedal, že jej bude pomáhať s vypracovaním programu. Považujem ho za politického turistu. Tri a pol roka užíval všetky vymoženosti nášho poslaneckého klubu, a teraz, tesne pred voľbami, keď klesajú preferencie, chce skočiť do inej strany,“ reagoval pre Pravdu Bugár. V polovici septembra prišiel Bugár o Cséfalvayovú a Fedora, o konci svojej politickej kariéry hovorí aj podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar. Po Kresákovom odchode bude mať koalícia iba 73 poslancov, dlhodobo ju však v parlamente podporuje časť nezaradených poslancov.

Gábor Gál Autor: TASR, Oliver Ondráš

Vo vládnom Smere sa najväčšie pohyby udiali po vlaňajšej vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice, keď ho ako nestranícky nominant opustil minister zdravotníctva a nakrátko aj vnútra Tomáš Drucker, minister kultúry Marek Maďarič a minister vnútra Robert Kaliňák. Maďarič si ako nezaradený poslanec mandát podržal, Kaliňák sa vzdal aj toho. Iba Drucker sa však rozhodol pokračovať v politike, ďalšia budúcnosť Maďariča je zatiaľ neznáma. Koaličná SNS je zatiaľ bez pohybov.

Horšie na tom je však v tomto ohľade opozícia. Exodus zažila najmä SaS, ktorú po neúspešnom boji o moc v strane na začiatku októbra opustilo zhruba 22 členov vrátane deviatich poslancov, medzi ktorými sú aj známe mená ako Jana Kiššová, Natália Blahová, Ľubomír Galko či Jozef Rajtár. Tí zakotvili v Demokratickej strane. Predseda liberálov Richard Sulík dotiahol späť staronové tváre. Na kandidátku postavil bratislavského župana Juraja Drobu a členstvo v strane si obnovila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Najvýraznejšiu stratu pre OĽaNO predstavoval prestup dovtedajšej predsedníčky klubu Veroniky Remišovej, ktorá sa pridala k novej strane exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Spolu s ňou odišli aj poslankyne Anna Verešová, Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková, ktoré zakotvili v KDH. Na kandidátku obyčajných sa zase vracia Richard Vašečka spolu s bývalou europoslankyňou Annou Záborskou, obaja sú predstaviteľmi Kresťanskej únie.

Politický analytik Ján Baránek vzhľadom na blížiace sa uzatváranie volebných kandidátok už žiadne väčšie pohyby nepredpokladá. „Tradícia takýchto presunov je tu od vzniku Slovenska, nie je to teda nič nové, na čo by volič nebol zvyknutý. Patrí to k slovenskému politickému folklóru a tento politický turizmus bude asi trvalou súčasťou našej politiky. Som presvedčený, že najväčšie presuny sa už udiali, keďže na nejaké ďalšie už ostáva iba zhruba mesiac. Za najvýznamnejšie prestupy považujem hlavne Remišovú a osobnosti kresťanského tábora, ktoré sa vymenili medzi OĽaNO a KDH, najmä Kresťanská únia, kde zlyhali rokovania s KDH. Najviac určite získal Kiska s Matovičom, ale aj Drucker. Najväčšie straty viditeľne utrpel Most-Híd,“ zhodnotil Baránek.

Vymieňanie politických tričiek považuje sociológ Pavel Haulík za dôsledok nestability politickej scény, ktorá je tvorená takzvanými politologicky neštandardnými subjektmi bez priameho zakotvenia na konkrétny myšlienkový či ideologický prúd. „Strany sú často voľnými zoskupeniami ľudí a to vytvára živnú pôdu nestability, ktorá sa prejavuje aj týmito častými pohybmi politikov. Nemám síce žiadnu štatistiku ale zdá sa mi, že je toho stále viac a viac. To ale platí aj pre politické strany, ktorých môžeme mať po voľbách v parlamente aj viac ako osem. Aj to je symptóm nestability,“ pripomína sociológ.

Prestupy podľa neho súvisia najmä so šancami, ktoré konkrétne osoby majú na umiestnenie na kandidátku či zvolenie do parlamentu. „Niekedy má človek, ktorý mení politický dres, dobrý výtlak a môže priniesť voličské hlasy. Najčastejšie to však väčšie zásahy do preferencií politických strán neznamená. Väčšinou je to precenenie vlastnej politickej váhy. Prieskumy ukazujú, že verejnosť to na rozdiel od analytikov a novinárov až tak nevníma. V prípade Mostu majú asi slovenskí politici pocit, že tam už nemajú uplatnenie a hľadajú si nové miesta. Za najväčší doterajší prestup môžeme hovoriť v prípade Remišovej, ktorá sa aj v prieskumoch ukazuje medzi najobľúbenejšími politikmi,“ uzavrel Haulík.