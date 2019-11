Môže Fico opäť vládnuť s Dankom, Bugárom a tichou podporou niekoho?

Sme rodina síce odmieta Smer s Robertom Ficom, ale zároveň si dala podmienku, že nepôjde do možnej 7-koalície (PS/Spolu, Za ľudí, KDH, OĽaNO, SaS, Sme rodina), ak PS/Spolu neupustí od snáh presadzovať registrované partnerstvá a túto podmienku chce mať aj vo vládnom programe, čo môže byť pre liberálov nepriechodné. Išla by Sme rodina v takom prípade do tichej podpory Smeru? Dôležité by bolo aj to, ak by sa niekto zo zoskupenia KDH, OĽaNO či SaS nedostal do parlamentu. Najmä SaS sa po odchode časti vedenia strany podľa posledného prieskumu ocitla na hranici zvoliteľnosti.

TOP 10 videí TV Pravda uplynulého týždňa Politika necelé štyri mesiace pred voľbami (29. februára 2020) dominovala v uplynulom týždni na TV Pravda. Pozrite si TOP 10 videí uplynulého týždňa, podľa ktorých si vytvoríte obraz nielen o dianí na politickej scéne.

1.

Budú jazýčkom na váhach? Sme rodina nechce Ficov Smer ani Trubanove registrované partnerstvá.

***

2.

Pôjde Bugár s Ficom? Pýtajte sa koľko chcete, neodpoviem, hovorí Bugár. Aké podmienky si kladie pri možnom spojení maďarských strán?

***

3.

Fico pred Dušičkami podržal Glváča v kauze Kočnerovej Threemy. Smer odmietol odstupovanie na základe požiadaviek Matoviča a zatiaľ trvá na tom, aby teda odstúpili všetci, ktorí komunikovali s Kočnerom vrátane Sulíka či Matoviča.

***

4.

Niekdajší reklamná mág a marketingový strojca úspechov HZDS a Smeru prehovoril k závažným kauzám. Fedor Flašík bol na sneme Smeru, ktorý bol aj ku Glváčovi. Kočnera som stretol iba na golfe, povedal Flašík.

***

5.

Podpásový útok Pellegriniho? Pomýlil si ma s Ficom, odkazuje Bugár. Situácia okolo Glváča aj okolo stratifikácie nemocníc bola cez týždeň napätá. Vyústila do nejedného konfliktu.

***

6.

Šéf lekárskej komory Kollár: Nie je tajomstvom, že Penta ovláda aj VšZP. Pozrite si ďalšiu časť relácie Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou.

***

7.

Ide o zdravie – Ukážeme vám komplexné kardiologické ambulantné vyšetrenie! Pozrite si ďalší diel relácie TV Pravda Ide o zdravie.

***

8.

Ako šetriť a ako najlepšie investovať? Pozrite si ďalší diel relácie TV Pravda Ide o peniaze.

***

9.

Rezal zákrutu a zrazu šmyk a hodiny. Pozor na sychravé počasie!

***

10.

Srbi vykrádali európske banky, na Slovensku narazili.

***