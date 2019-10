GP nemá argument nekonať voči Trnkovi, tvrdí Šeliga a podáva trestné oznámenie

„Generálny prokurátor dnes nemá argument, že tento skutok bol premlčaný a on nemôže podať návrh na disciplinárne stíhanie,“ tvrdí Šeliga. Čas zhotovenia videonahrávky je totižto neznámy a jediným spôsobom, ako zistiť dátum vzniku, je podľa Šeligu znalecké skúmanie, ktoré prichádza do úvahy iba v rámci trestného konania alebo disciplinárneho stíhania.

To je Šeligov argument, prečo by mal Čižnár konať, vzhľadom na to, že audionahrávka, na ktorej sa má Marian Kočner hádať s Trnkom, je údajne premlčaným skutkom.

„Dobroslav Trnka na základe zverejneného záznamu inštalácie kamery čelí podozreniu, že použil informačno-technický prostriedok voči návštevníkom svojej kancelárie bez povolenia sudcu,“ uvádza sa v stanovisku neparlamentnej Demokratickej strany, ktorá žiada Jaromíra Čižnára, aby sa Trnku „zbavil“.