Tretia novela antibyrokratického zákona zruší osem ďalších potvrdení

Do tretej novely zákona proti byrokracii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok. Oznámil to na brífingu vicepremiér Richard Raši (Smer). Návrh novely by mala podľa neho do konca roku 2019 schváliť vláda, budúci rok by ho mal prerokovať nový parlament a novely by mala byť účinná od 1. novembra 2020.