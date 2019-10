Pôjde Bugár s Ficom? Pýtajte sa koľko chcete, neodpoviem

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár vo videu pre TV Pravda pripúšťa, že po kauze Kočner by už do koalície v súčasnom zložení nešiel. Odmieta, že Slovensko je mafiánsky štát, ale „niektorí ľudia tu mafiánsky systém vybudovali,“ dodal. Neskrýva sklamanie z Martina Glváča, ktorý mal podľa lídra Mostu-Híd odísť z parlamentu. Ak sa proces s odvolávaním zopakuje, Bugár bude hlasovať za jeho odchod. Nevylučuje však spoluprácu so Smerom po parlamentných voľbách. Most-Híd bude pozorne sledovať koho Smer postaví na kandidátku. „Keď sa rozhodnú zle, povieme prečo nie,“ povedal Bugár pre TV Pravda.