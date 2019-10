Bývalá šéfka najvyššieho súdu vyzýva podpredsedníčku Urbancovú na odstúpenie

Desiatka sudcov Najvyššieho súdu SR vyzvala ešte minulý týždeň podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú by sa bezodkladne vzdala funkcie.

Bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová vyzýva podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú, momentálne poverenú vedením súdu, na odchod z funkcie. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení Švecovej, pridala sa k desiatke sudcov, ktorí v súvislosti so zverejnenou komunikáciou viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera, od Urbancovej požadujú to isté. „Rovnako aj ja považujem za neakceptovateľné, aby ste pri tak závažných podozreniach stáli v čele Najvyššieho súdu SR, a preto sa k výzve na vaše bezodkladné vzdanie sa funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR pripájam," uviedla Švecová.

Desiatka sudcov Najvyššieho súdu SR vyzvala ešte minulý týždeň podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú, aby sa bezodkladne vzdala funkcie. Podľa nich totiž zo zverejnenej komunikácie Mariana Kočnera „vyplynuli závažné podozrenia zo zneužívania funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR a sudkyne v rozhodovacej činnosti“. Z komunikácie zverejnenej Denníkom N vyplýva, že Kočner spolu so sudcom Vladimírom Sklenkom sa pre Urbancovú snažili zabezpečiť hlasy na zvolenie do funkcie podpredsedníčky NS SR. Pod výzvu na odchod Urbancovej sa podpísali sudcovia Juraj Kliment, Elena Berthotyová, Dušan Čimo, Peter Szabo, Miroslav Gavalec, Igor Belko, Rudolf Čirč, Pavol Farkaš, Peter Paluda a Marián Trenčan.

Urbancová reagovala, že nemala nikdy žiaden elektronický ani osobný kontakt s kriminálne problémovými osobami ani s ľuďmi z takzvaných mafiánskych zoznamov. „V prípade bývalého asistenta Najvyššieho súdu Vladimíra Sklenku som vychádzala z informácií, že ide o dlhoročného vzorného policajta s previerkou Národného bezpečnostného úradu, ktorý napriek krátkej praxi sudcu dostal dôveru od bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej viesť jeden z najdôležitejších súdov na Slovensku (istý čas bol poverený vedením Okresného súdu Bratislava I, pozn. red.). Nemala som vedomosť a nemohla som ani predpokladať, že ide o osobu, ktorá udržiava kontakty a známosti so závadovými osobami. Ľudsky sa cítim zneužitá, podvedená a oklamaná,“ uviedla v stanovisku Urbancová. Doplnila, že absolútne vylučuje akékoľvek zneužitie funkcie podpredsedníčky najvyššieho súdu a sudkyne v rozhodovacej činnosti. „Na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky nemám žiaden dôvod,“ uzavrela.

Podľa Denníka N sudca Vladimír Sklenka vo februári 2018 písal Marianovi Kočnerovi, že Urbancová hľadá podporu v súdnej rade na zvolenie do funkcie podpredsedníčky najvyššieho súdu. Potrebovala desať hlasov. „Jarinke pomôžem čo budem vedieť,“ napísal údajne Kočner. Následne už so Sklenkom podľa denníka riešili, ako by mohli ovplyvniť členov súdnej rady.