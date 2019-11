Peter Tóth podal trestné obvinenie na Zoltána Andruskóa

Tóth sa odvoláva na medializované informácie, podľa ktorých sa mal spolu s Andruskóm a Alenou Zsuzsovou stretnúť v Komárne. Na stretnutí mala Zsuzsová povedať, že Tóth je osoba, ktorej dôveruje Kočnerova rodina a ak by bolo potrebné zabezpečiť peniaze, riešilo by sa to cez Tótha.

Tóth sa voči tomu ohradil a tvrdí, že existuje dôvodné podozrenie, že sa mohol Zoltán Andruskó dopustiť trestných činov krivej výpovede a ohovárania. Tóth uviedol, že v Komárne bol naposledy v roku 2004 v rámci plnenia služobných povinností ako príslušník SIS. Ďalej tvrdí, že s Alenou Zsuzsovou sa nikdy osobne nestretol a teda sa nemohol stretnúť ani zároveň so Zsuzsovou a Andruskóm.

„Zoltán Andruskó ma priamo spojil s osobami, ktoré sa podieľali podľa obžaloby na organizovaní vraždy Jána Kuciaka, čo je v príkrom rozpore so skutkovým stavom a s objektívnou realitou. Tak isto poukazujem na to, že vyšetrovateľ tohto prípadu Peter Juhás, ani dozoroví prokurátori, žiadnym procesným spôsobom nepreverovali nepravdivé a klamlivé tvrdenia Zoltána Andruskóa vo vzťahu k mojej osobe a preto považujem za nehoráznosť zo strany autorov obžalobného textu, že takéto klamstvá a nepravdivé údaje bez riadneho preverenia uviedli do obžaloby vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ uviedol Peter Tóth.