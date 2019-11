Po mrazoch príde dážď a vietor

Studený vzduch nad Ruskom nás už nezasiahne, ale čo ten, ktorý k nám mieri od Atlantiku?

Vo štvrtok bolo ráno mrazivé aj v nižších polohách, v tých vyšších mrzlo už v utorok a v stredu. Vo Vernári mali –9,5, na popradskom letisku –8,6, v Oravskej Lesnej a Rabči rovných –8 stupňov. Minulý týždeň sa pritom aj na týchto miestach minimálna teplota pohybovala nad +10 stupňami. „Je to takmer dvadsaťstupňový rozdiel,“ upozorňuje klimatológ Ladislav Markovič.

Dodáva, že v stredu zaznamenali na viacerých staniciach zápornú priemernú teplotu. V Poprade to bolo –0,4, počas tejto jesene to bola prvá denná teplota pod bodom mrazu. V Oravskej Lesnej zasa –1,2, v Liesku na Orave –0,2 stupňa.

Na Chopku a Lomnickom štíte už boli celodenné mrazy, minimálna teplota na Lomnickom štíte klesla na –9,4 a na Chopku na –9,7 stupňa. Štrbské Pleso, kde bolo v minulom týždni rekordných 13,6, v stredu zaznamenalo priemernú dennú teplotu –4,1 stupňa.

„Ochladenie, ktoré prišlo v končiacom sa týždni, nie je rekordné, sú to hodnoty blízke normálu, teda teplotám, ktoré by mali byť na konci októbra,“ podotýka Markovič.

Pripomína s úsmevom, že októbrové počasie ľudí rozmaznalo. Vyratúva, že na väčšine územia bude tohtoročný október nadpriemerne teplý. „Oproti dlhodobému normálu bude pre väčšinu meteorologických staníc teplejší až o dva stupne. Priemerná teplota sa dostane do prvej päťky či šestky najteplejších októbrov,“ vysvetľuje klimatológ. Na Lomnickom štíte bude oproti normálu teplejší dokonca až o tri stupne.

V už minulom mesiaci sme zaznamenali len dve krátke ochladenia a navyše, bude sa hodnotiť aj ako suchý mesiac. Na väčšine západného Slovenska totiž podľa Markoviča spadla len polovica zrážok, ktoré sa považujú za normál.

Preto si myslí, že tohtotýždňové ochladenie mohlo väčšinou nepríjemne prekvapiť. Veď po prvý raz mrzlo aj v nižších polohách západného a južného Slovenska. Ako príklad uvádza bratislavské letisko, kde bolo vo štvrtok ráno –1,1 a na Kolibe –1 stupeň.

Prichádza však až prekvapujúco teplý víkend. Otepľovanie sa začalo v noci z piatka na sobotu, keď sa nad územie Slovenska dostal teplý front. V nedeľu môže byť na najteplejších miestach 18 až 20 stupňov. Už cez víkend začne fúkať, v nižších polohách by síce vietor nemal byť silný, ale určite bude citeľný a bude znižovať pocitovú teplotu.

Začiatok novembra bude nevľúdny, vysvetľuje Markovič. „Počas pracovnej časti týždňa teplota poklesne na najteplejších miestach k desiatim, dvanástim stupňom, severnejšie bude chladnejšie. Fúkať bude čerstvý vietor a očakávame veľa zrážok. Keďže bude pomerne teplo, na väčšine územia budú padať zrážky v podobe dažďa, vo vyšších polohách bude snežiť,“ pokračuje klimatológ.

Pršať by malo každý deň. „Počasie bude premenlivé, vietor bude nepríjemný, hoci v nárazoch by nemal byť silný, ale bude taký čerstvý. A každý deň by malo niekde na Slovensku pršať. A keďže bude teplo, v nižších polohách vôbec neočakávame ranné mrazy,“ uzatvára Markovič.