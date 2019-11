Kde sa stratila očista justície?

Zmeny, ktoré mali ambíciu napomôcť dôveryhodnosti justície, vzišli z októbrového stretnutia, ktoré mal šéf rezortu spravodlivosti s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer) a so zástupcami orgánov činných v trestnom konaní.

Gálov návrh zvyšoval právomoci Súdnej rady a ministra spravodlivosti voči sudcom, ktorí majú porušovať zákon. Podľa neho by Súdna rada mohla na návrh ministra spravodlivosti či predsedu Najvyššieho súdu, ktorí by podali trestné oznámenie voči sudcovi, dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu. Platilo by to len na dobu, kým sa neukončí disciplinárne alebo trestné konanie, maximálne na dvanásť mesiacov.

Opatrenie zahŕňal pozmeňovací návrh k novele zákona o sudcoch a prísediacich, pôvodne ho mal prerokovať parlament na minulotýždňovej schôdzi. Podľa Gála finálnu verziu dostali poslanecké kluby. Odvtedy sa neudialo nič. „Na poslednú chvíľu mi bolo oznámené, že poslanecké kluby za SNS a Smer nesúhlasia s týmto pozmeňovákom,“ uviedol Gál s tým, že poslanci za Most-Híd boli pripravení návrh podporiť. Poslancom sa podľa Gála nepáčilo, že minister dostane nové právomoci. S takýmto opatrením mala mať problém aj časť opozície.

Dvaja poslanci svoje podpisy stiahli

Pozmeňovací návrh mala na starosti poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd). „Mala som to od pána ministra minulú nedeľu večer v znení pozmeňujúceho návrhu. Keďže sa tento návrh mal v pondelok ráno podávať v pléne, bolo potrebných pätnásť podporných podpisov zo strany poslancov. Náš poslanecký klub nedisponuje takým počtom, potrebovali sme podporu aj koaličných poslancov,“ uviedla pre Pravdu Sárközy. Podľa jej slov pozmeňovací návrh podporili dvaja poslanci za SNS a Mikuláš Krajkovič za Smer. Neskôr však svoje podpisy stiahli.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák tvrdí, že SNS nemala problém a podporili by tieto zmeny. „Uvidíme, v akej forme príde návrh do Národnej rady, a myslím si, že nebudeme mať problém návrh podporiť,“ uviedol Bernaťák.

Irén Sárközy si stanovisko Bernaťáka nevie vysvetliť, pretože práve od neho dostali poslanci za SNS pokyn, aby svoje podpisy stiahli. „Neviem, prečo to povedal, možno že neskôr už nemal s tým problém. Pretože práve od pána Bernaťáka mali poslanci za SNS informáciu, že ešte potrebujú čas, že sa neoboznámili presne so stavom pozmeňujúceho návrhu, a tak stiahli svoje podpisy,“ reagovala poslankyňa.

Dušan Jarjabek zo Smeru povedal, že sa nevie vyjadriť, pretože nemal možnosť si návrh prečítať, keďže neprišiel na ich poslanecký klub. Podľa jeho informácií vedeli o ňom len členovia ústavnoprávneho výboru a za jeho bránami aj ostal.

Predseda ústavnoprávneho výboru Robert Madej (Smer) ale tvrdí, že výbor o tom nerokoval. „Pokiaľ viem, mal byť nejaký pozmeňovací návrh predložený v pléne. Ten pani poslankyňa nepredložila,“ uzavrel Madej.

"Návrh si odo mňa nepýtali, ale na druhej strane si myslím, že ak by poslanci mali záujem, tak by sa k nemu dostali. Mala som podpis aj od pána poslanca Krajkoviča ráno o deviatej, ale prišiel za mnou, že má informáciu z poslaneckého klubu, že potrebujú ešte čas oboznámiť sa s návrhom a stiahol podpis. To znamená, že to chcú ešte skúmať, tak predpokladám, že ho do klubu dostali,“ zdôraznila Sárközy.

Odplata SNS?

Poslanec a overovateľ ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál (SaS) Gálovo opatrenie čítal. „Dostal som ho od môjho kolegu z poslaneckého klubu SaS Baránika, ktorý ho mal neviem od koho, ale pravdepodobne od pani Irén Sárközy. Tá mala s tým návrhom vystúpiť, avšak tak neurobila,“ uviedol Dostál. Podľa neho nejde o systémovú zmenu.

Alojz Baránik (SaS) mieni, že ide o kozmetické úpravy, ktoré by spriechodňovali disciplinárne konania a umožňovali pozastavenie výkonu funkcie až do konečného rozhodnutia „Myslíme si, že to je len taká náplasť, ktorá má vytrieť zrak a odviesť pozornosť. Nech si to pán minister nechá odobriť v rámci koalície. V konečnom dôsledku katastrofálnu situáciu v súdnictve to nerieši,“ uzavrel Baránik.

Politologička Darina Malová hodnotí tento chaos ako o snahu „vrátiť požičané“ svojmu koaličnému partnerovi. „Rastie napätie v koalícii, tým pádom koaliční partneri strácajú zvyšky lojality voči svojej vláde a hrajú už predovšetkým za seba s vyhliadkou na blížiace sa parlamentné voľby. Tým pádom to vysvetľuje, prečo zmenili svoj názor. Všeobecná nechuť riešiť súdnictvo najmä zo strany SNS je tak trochu škodoradostná, keďže je to smerácka záležitosť. Oni sa od toho dištancujú,“ mieni Malová.

Ak koaliční poslanci mali argumenty voči Gálovmu návrhu, mohli ich prezentovať v druhom čítaní. Keďže svoje podpisy stiahli, do parlamentu sa novela nedostala. "Toto bolo asi cieľom a možno vzhľadom na tú časovú následnosť aj zo strany SNS istou odplatou za to, že Most-Híd nepodporil ich návrhy. Je to charakteristické úzkoprsé rozmýšľanie zo strany politických strán, keď kalkulujú s tým, že budú škodiť svojim parterom alebo im budú niečo odplácať,“ uzavrela politologička.

Svojej iniciatívy sa však minister nemieni vzdať. Avizoval, že zmeny sa pokúsi ešte presadiť cez skrátené legislatívne konanie na decembrovej schôdzi parlamentu