Ravasz: Most-Híd podporí odvolanie Glváča

Most-Híd bude hlasovať za odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer). "Keď to nevie urobiť sám, vieme mu pomôcť v ďalšom kole," povedal v nedeľnej politickej diskusnej relácii TV Markíza Na Telo podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Myslí si však, že všetci tí, ktorí sa stretávali s Marianom Kočnerom, by si mali z toho vyvodiť osobnú zodpovednosť.

„Most-Híd má hadie manévre,“ komentovala Ravaszove tvrdenia europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Vyjadrila pochybnosti nad tým, že by Most-Híd naozaj bol za Glváčovo odvolanie. Glváč podľa nej morálne a politicky zlyhal, a preto nemá právo naďalej pôsobiť vo svojej funkcii. Zároveň neverí tomu, že z pozície podpredsedu parlamentu odstúpi sám.

Nicholsonová rovnako nechápe, prečo predseda koaličnej strany Béla Bugár (Most-Híd) novinárom priniesol „niekoľko verzií“ o stretnutí s Kočnerom počas dovolenky na Maledivách. Zároveň však priznala, že si nemyslí, že predseda opozičnej SaS Richard Sulík dostatočne vysvetlil svojim voličom stretnutia s Kočnerom.

Nicholsonová tiež tvrdí, že údajné inštalovanie kamery v kancelárii prokurátora Dobroslava Trnku, ktorému pozastavil činnosť generálny prokurátor Jaromír Čižnár, je odkrytie zlyhania štátu.

Ravasz zasa tvrdí, že práve strana Most-Híd sa podpísala k očiste slovenského súdnictva. Nicholsonová s ním však „vôbec nesúhlasí“. Mieni, že bugárovci nemali ísť do koalície so Smerom. „Nie je to koalícia, ktorá je pekná, ale robíme, čo sa dá,“ reagoval Ravasz, ktorý si myslí, že strana mala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018 z koalíci­e odísť.

Ravasz zároveň komentoval, že Most-Híd nepôjde po budúcoročných parlamentných voľbách do vlády so Smerom, pokiaľ neuvidí, že v najsilnejšej politickej strane nenastali významné zmeny. Rovnako predpokladá, že je mizivá šanca, aby išli maďarské strany do spoločných volieb na jednotnej kandidátke. Podpredseda Mosta-Híd však priznal, že bugárovci rokujú so stranou Tomáša Druckera Dobrá voľba o predvolebnej spolupráci a tiež o spoločnej kandidátke.

Ďuriš Nicholsonová komentovala, že si vie predstaviť rokovania s niekoľkými odídencami z SaS, napríklad s Janou Kiššovou či Natáliou Blahovou (obe nezaradené). Tiež potvrdila, že nemieni kandidovať za predsedníčku SaS.

Podľa prieskumu hovorí najviac pravdu prezidentka

Televízia Markíza zverejnila prieskum, v ktorom sa pýtala respondentov na to, kto z politikov hovorí najviac pravdu. Najväčšie percento opýtaných (41,8 percenta) označilo prezidentku Zuzanu Čaputovú, za ňou nasledovali premiér Peter Pellegrini (32,2 percenta) a bývalý prezident a súčasný predseda strany Za ľudí Andrej Kiska (21,2 percenta).

Naopak, najčastejšie podľa respondentov klame Štefan Harabin (53,8 percenta), Robert Fico (53,5 percenta) a Richard Sulík (49,1 percenta). Prieskum realizovala agentúra Focus od 15. do 22. októbra na vzorke 1 021 respondentov.

VIDEO: Prečo Bugár podporí odvolanie Glváča? Išiel by Most-Híd opäť do vlády so Smerom? Aké má podmienky? Čo Bugár odkazuje Pellegrinimu a Lajčákovi? Akú dáva šancu na predvolebnú koalíciu maďarských strán? (Vysielané 31.10.2019)