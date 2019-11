V prípade hromadnej lustrácie novinárov je až 170 poškodených

Policajti podľa portálu nelustrovali len samotných žurnalistov, ale aj ich príbuzných. Údaje mali slúžiť sledovaciemu komandu. Informácie o hromadnej lustrácii novinárov sa prevalili po vražde novinára Jána Kuciaka. Dáta nezisťovali len o ňom, ale aj ďalších kolegoch naprieč mnohými redakciami. V databázach hľadali údaje vraj pre kauzu Filipa Rybaniča. Ten nahliadol do účtov Roberta Kaliňáka. Na 28 novinárov vyrábali takzvané vzťahové diagramy. To znamená, že medzi poškodenými sú aj ich 140 rodinní príslušníci.

K lustráciám vypočuli mužov z NAKA, vtedajšieho šéfa odboru podpory riadenia Pavla Vorobjova aj jeho podriadeného – vedúceho oddelenia kriminálnych analýz Michala Zubčáka. Z jeho výpovede vyplýva, že to mal spraviť diskrétne, tak aby sa o tom nikto nedozvedel. Policajti z tohto odboru majú prístup do rôznych databáz. Zubčák vypovedal, že vzťahové diagramy vypracoval na pokyn Vorobjova. Údaje bral z registra obyvateľstva, evidencie motorových vozidiel aj obchodného registra. Žiadosť na vytvorenie takzvaných pavúkov vraj prišla z Národnej jednotky finančnej polície. Práve tam vyšetrovali Rybaniča. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Vorobjova a Zubčáka postavil aj do konfrontácie. Druhý menovaný nedávno políciu opustil.

Vorobjov po prevalení kauzy odišiel do Nitry na envirokriminálku. Stíhaný je len za lustráciu Jána Kuciaka. V tomto prípade ešte vinníkov nenašli. Mnohých z lustrovaných novinárov neskôr sledovalo komando na pokyn Petra Tótha, u ktorého si to objednal obžalovaný Marian Kočner.