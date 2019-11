Predvolebnou kampaňou bude hýbať Threema

Politické strany sa voličom pripomínajú už niekoľko týždňov. Smer rozposlal do schránok leták vo forme predvolebných novín a do obehu pustil bilbordy, na ktorých nefiguruje žiadna z popredných tvárí strany, namiesto nich im dominuje rodina s deťmi a starými rodičmi. Liberálna SaS pozýva voličov na osobné stretnutia – napríklad s tímlíderkou pre zdravotníctvo Jankou Cigánikovou si majú prísť zmerať hladinu cukru v krvi a tlak. OĽaNO rozdáva deťom maľovanky. Strany Sme rodina aj SNS spustili bilbordovú kampaň. Mimoparlamentná strana Za ľudí zase natierala lavičky pred domovom dôchodcov v Banskej Bystrici či darovala kopačky a tréningové oblečenie malým futbalistom z Oravskej Lesnej. Pribúda aktivít na sociálnych sieťach.

Marketingový expert Michal Ruttkay hodnotí aktuálne prebiehajúcu kampaň ako bežnú. "Čo ma prekvapuje, že niektoré z popredných strán zatiaľ nekampaňujú, sústreďujú sa na riešenie svojich vlastných problémov s lídrami alebo posolstvami,“ upozorňuje odborník s tým, že kampaň zasiahne aj nie ideálne obdobie konca decembra a začiatku januára. "Ostrá kampaň sa začne po 7. januári a nevyužitie tohto obdobia predtým je strácanie času. To je na súčasnej kampani zvláštne,“ mieni Ruttkay.

Podľa jeho názoru budú kampaňou hýbať súčasné kauzy okolo Mariana Kočnera. "Všetko ukazuje, že nosnou kampaňou bude Threema a to, čo sa v nej komunikuje. Paradoxne, chýbajú nosné témy o ekonomickej budúcnosti krajiny. Je tu skôr diskusia o etickej budúcnosti a to bude asi hýbať kampaňou aj ďalej,“ odhaduje marketingový expert.

Čo sa týka bilbordov, Ruttkay zatiaľ nezaznamenal nič nezvyčajné. "Smer ide asi podľa nejakej dobrej dátovej analýzy, pretože komunikuje jednu zo základných téz, ktorá mu vychádza, a to je téma sociálneho štátu a sociálnych balíkov. Keďže kampaň v tejto chvíli ešte nie je ostrá, je to akoby delostrelecká predpríprava do kampane.

Navyše Smer donedávna nemal známych lídrov, lebo sa diskutovalo o tom, ako bude vyzerať kandidátka, tak je to úplne logický krok, keď si verifikujú tému, ktorú hrali celé štyri roky. Nepotrebovali kampaň so svojimi tvárami a možno je to aj pre nich pri súčasnom polarizovanom vnímaní výhoda,“ skonštatoval Ruttkay.

Ani bilbordy iných strán nie sú podľa jeho slov ničím výnimočné a chýba v nich kreativita. "Nie je tam nič zaujímavé, je to štandardná komunikácia,“ myslí si Ruttkay. Zároveň predpovedá silnú online kampaň.

"Každá rozumná strana bude dávať dôraz na sociálne médiá,“ nazdáva sa. Nie celkom etické je podľa neho cielenie na deti – ako napríklad v prípade OĽaNO, ktoré deťom rozdáva maľovanky s názvom "oľanovanky“. Ruttkay však pripomína, že podobné aktivity sa dejú bežne.

"Každý používa nástroje, ktoré vníma ako vhodné. Určite bude ešte veľa podobných výstrelkov. Primárnou skupinou nie sú deti, ale ich rodičia a je to nástroj na ich oslovenie. Nie je to úplne etické, ale v kampani sa štandardne rozdávajú balóniky, farbičky… Je to taká staromódna technológia, mnohokrát funkčná,“ uzavrel Michal Ruttkay.