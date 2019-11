Súboj o Slovensko. Fico neodchádza, Za ľudí lipne len na Kiskovi, hovorí politologička

Predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil parlamentné voľby na 29. februára 2020. Aké budú témy kampane a kto má šancu najviac uspieť? Pre TV Pravda povedala politologička Darina Malová z katedry politológie UK v Bratislave aj to, v čom strany manipulujú voličov. Podľa nej nebezpečne polarizujú spoločnosť a používajú na to citlivé témy registrovaných partnerstiev a interrupcií. „Lídri nedokážu upútať programom,“ dodala Malová. Zdôrazňuje, že je to celosvetový trend a Slovensko neobchádza.