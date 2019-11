Pojednávanie v kauze zmenky pokračuje

Od pondelka do stredy pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu na pôde bratislavského Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pojednávanie v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek. V utorok by mal prísť vypovedať František Mojto o 9:00, Nina Sobotovičová o 10:30 a na 13:00 má prísť Milan Fiľo, bývalý vlastník podielu v Markíze.

V pondelok vypovedala dcéra Mariana Kočnera Karolína aj obchodný zástupca medzinárodnej betonárskej firmy Lafarge Marian Kolník, ktorý mal mať na prelome milénia záujem o kúpu Markízy.

Tóth tiež podľa Karolíny Kočnerovej tvrdil, že pôjde svedčiť v jeho prospech, ale advokáti obžalovaného to odmietli. Kritizoval tiež advokátov, že nežiadali o prepustenie Kočnera z väzby, aj keď mali tú možnosť. „Navodzoval dojem, že obhajcovia sú banda debilov a nechcú mu pomôcť,“ uviedla.

Zlom podľa nej nastal po zadržaní podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka, keď Tóth začal tvrdiť, že si zločin jej otec objednal. „Povedal, že sa máme na otca vykašľať, že skončil,“ tvrdila s tým, že po tomto s Tóthom predstala komunikovať. Na otázku obhajoby, či vie niečo o zdravotnom stave Petra Tótha, uviedla, že jej tvrdil, že „je na hlavu a berie na to lieky“.

VIDEO: Prokurátor Ján Šanta hovorí ku kauze zmeniek TV Markíza a dôkazoch z Kočnerovej šifrovanej komunikácie Threema.

V pondelok krátky úryvok z Threemy prečítal na pojednávaní aj samotný Kočner. Ten však naďalej autenticitu komunikácie spochybňuje napriek tomu, že na ňu miestami odkazuje.

"Nezabudni, že ty si to videl,” číta Kočner vlastnú správu. Tvrdí, že Tóth videl stretnutia s advokátom Ernestom Valkom.

„Dozvedeli sme sa niečo o zapožičaní tlačiarne na tlačenie projektovej dokumentácie väčšej veľkosti, ktorú tu môžem aj doniesť. K falšovaniu zmeniek nič,“ zhodnotil ďalej Kočner prečítané správy z Threemy.

V pondelok prebehol výsluch Mariana Kolníka, poradcu niekdajšieho ministra dopravy Jána Figeľa. Na prelome milénia mal mať záujem o kúpu Markízy. Podľa právnych zástupcov televízie bolo Kolníkovo predvolanie na súd iba snahou o zavádzanie, podľa Kočnera Kolníkovo svedectvo dopĺňa kauzalitu vývoja udalostí smerujúcich ku vzniku sporných zmeniek.

Kočnerov advokát Martin Pohovej čítal zápisnicu o vydaní veci – DVD s nahrávkami rozhovoru Pavla Ruska a Mariana Kočnera, ktoré nahrala reportérka denníka SME Nina Sobotovičová pre potreby svojej bakalárskej práce. Rozhovor Kočnera a Ruska je z februára 2017, Kočner mal v ňom vysvetľovať okolnosti vyrovnania sporu Gamatexu a Markízy. Nina Sobotovičová by mala prísť vypovedať v utorok.

Daniel Lipšic čítal aj Kočnerovu komunikáciu s Alenou Zsuzsovou. Keď to vyhrám, bude treba veľa rozdať, mal napísať obžalovaný Zsuzsovej. Tá je obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Spomínanú vetu mal napísať Kočner v Threeme niekoľko dní po výhre v kauze zmenky, kým boli ešte civilným sporom na Okresnom súde Bratislava V. Spor rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorej Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta mobilný telefón. V komunikácii cez Threemu má Kočner podľa Markízy opisovať, ako ovplyvňoval a podplácal viacerých bratislavských sudcov vrátane Maruniakovej.

Prokurátor Ján Šanta čítal správy z Threemy. Išlo o komunikáciu so sudcom Okresného súdu Bratislava I Vladimírom Sklenkom. Ten sa Kočnera často pýtal, ako má v niektorých veciach rozhodnúť.

V pondelok poobede bola prečítaná celá Threema, povedal prokurátor Šanta s tým, že už v tejto súvislosti neplánuje predkladať ďalšie dôkazy, alebo navrhovať svedkov.

Zmenky Mariana Kočnera

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza – Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Kočner a Rusko, pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali. Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Kočnera a Ruska navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek dnes už nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu. „Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu,“ konštatuje Markíza.

Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy, a hrozila by jej strata licencie. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.

Pavol Rusko stojí pred súdom aj v inej trestnej veci, čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej. Marian Kočner je tiež obvinený v ďalších kauzách. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky už bola podaná na súd obžaloba.