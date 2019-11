Odvolajú prednostu ružinovskej gynekológie pre jeho názor?

Národniari, aj napriek kritike mimovládnych organizácií a časti lekárov, dotiahli minulý týždeň do parlamentu novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka zmien pri potratoch. Chcú ňou dosiahnuť, aby žena pred rozhodnutím o potrate videla obraz plodu a tiež počula tlkot jeho srdca. Sľubujú si od toho zníženie počtu interrupcií, ktoré sú už dnes na historickom minime.

Gynekológ Jozef Záhumenský poukázal na to, že počúvanie tlkotu srdca, ako ho navrhuje SNS, môže plod poškodiť. „Zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu. Tú sústredí do veľmi úzkej vyšetrovanej oblasti. V nej sa energia mení na teplo a môže mať vplyv na premenu bielkovín, ale aj nukleových kyselín. Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca,“ povedal Záhumenský pre Denník N.

Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík tvrdí, že Záhumenského vyjadrenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Bráni tiež poslankyne SNS, ktoré zákon predložili do parlamentu. Prednosta podľa neho zasiahol do ich dobrej povesti, lebo cieľom zákona nie je poskytovať zdravotnú starostlivosť nesprávne. Argumentuje vyhlásením Asociácie medicínskeho ultrazvuku, podľa ktorého sa dá robiť dopplerovské vyšetrenie aj skôr.

Medzinárodná spoločnosť pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve zasa hovorí o používaní dopplerovského vyšetrenia až od jedenásteho týždňa tehotenstva, čo je až posledný týždeň prvého trimestra. Aliancia chce dosiahnuť odvolanie Záhumenského z funkcie. „Neodborné vyjadrenia prednostu majú závažný vplyv nielen na jeho osobu, ale aj na dôveryhodnosť gynekologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, keďže ho v tejto pozícii uvádzali verejné výstupy novinárov. Preto vyzývame ministerku zdravotníctva, riaditeľku nemocnice a dekana lekárskej fakulty, aby urobili všetky potrebné kroky na jeho odvolanie z funkcie prednostu,“ uviedla aliancia v stanovisku s tým, že za odvolanie Záhumenského zbierajú podpisy, ktorých majú už 4 500.

Univerzitná nemocnica o petícii vie, no zatiaľ sa k nej vyjadriť nechce. „Oficiálne nám ju ešte nedoručili, reagovať budeme, keď k tomu dôjde,“ povedala jej hovorkyňa Eva Kliská. Predseda lekárskych odborov Peter Visolajský pripomenul, že prednostu menuje akademická obec lekárskej fakulty. „Tá sa rozhoduje len na základe odborných kritérií. Ak má prednosta predložiť štúdie, ktoré dokresľujú jeho tvrdenie, vec je vyriešená a petícia môže ísť do koša. V prípade, že tieto údaje predložené nebudú, mala by sa tým zaoberať akademická obec,“ vysvetlil Visolajský. „Pán prednosta, pokiaľ som s ním komunikoval, tieto podklady má. Keď ich predloží a bude to relevantné, je to vyriešené. Nechápem tú hystériu, veď slovenské zdravotníctvo má oveľa vážnejšie problémy ako toto,“ mieni Visolajský.

Denník Pravda oslovil aj dekana lekárskej fakulty UK Bratislave Juraja Šteňa, ten by sa mal vyjadriť dnes.

Ako zbytočný vníma návrh SNS o interrupciách sociologička Silvia Porubänová. Podľa nej neexistuje nijaký zmysluplný a logický dôvod uchyľovať sa k takémuto kroku. „Vykonávanie interrupcií je na svojom historickom minime. Oproti situácii pred rokom 1989 ide ročne o osminu či desatinu umelých prerušení tehotenstva,“ uviedla sociologička pre Pravdu minulý týždeň. Kriticky to vníma aj šéf Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha. Snahu národniarov označil ako politické doťahovanie, ktoré nebude mať žiadny vplyv na počet interrupcií, ktorých je stále menej. „Dnes robíme jednu za týždeň či dva. Pred tridsiatimi rokmi sa to bolo aj päť denne,“ skonštatoval nedávno pre Pravdu.

Mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje snahy o obmedzovanie interrupcií kritizujú. Hovoria o emocionálnom vydieraní žien v situácii, keď sú zvlášť zraniteľné. Apelujú, že žena má právo na vlastnú voľbu, čo v roku 2007 potvrdil aj Ústavný súd, keď ponechal ženám právo, aby sa do 12. týždňa tehotenstva samy mohli rozhodnúť, či pôjdu na potrat.

Návrh SNS nie je jediný, ktorý sa snažil o sprísnenie umelých prerušení tehotenstva. Na septembrovej schôdzi parlament odmietol štyri takéto návrhy, ktoré predložili opoziční poslanci.