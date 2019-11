Rytina muža s odhalenou hruďou zabodovala v Madride

Slovenská pošta v tohtoročnej súťaži Nexofil the Best stamp of the World v desiatich kategóriách bodovala celkovo päťkrát. Najúspešnejšia však bola poštová známka s rytinou fotografie Ladislava Bielika. Vo viacerých kategóriách porazila favoritov španielskej či českej pošty. Prvé miesto si odniesla v kategórii Najlepšia príležitostná tlač roka 2018 a dvakrát tretie miesto v kategóriách Najkrajší hárček sveta roka 2018 a Najkrajšia rytá poštová známka roku 2018.

„Všetko je v réžii Slovenskej pošty a my sa len tešíme, že vybrala takýto motív a dala ho na poštovú známku,“ uviedol syn fotografa Peter Bielik, ktorý ceny z Madridu považuje za obrovský úspech.

Slovenská pošta sa rozhodla použiť fotografiu Ladislava Bielika minulý rok pri príležitosti 50. výročia nenásilného odporu občanov Československa proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Emisia poštovej známky bola vydaná 21. augusta 2018.

Ikonický záber športového fotoreportéra patrí do kolekcie 100 najlepších fotografií 20. storočia. Podarilo sa mu zachytiť Emila Galla, vtedy 44-ročného vdovca a otca štyroch detí, ktorý pracoval ako inštalatér. Záber muža, ktorý stojí pred tankom s odhaleným hrudníkom, vznikol 21. augusta 1968 na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Autorov vyhotovenia známky pošta nevybrala v súťaži, ale rozhodla sa staviť na zvučné mená. Grafický návrh emisie vytvoril akademický maliar Vladislav Rostok a autorom návrhu oceľorytiny je akademický maliar Rudolf Cigánik. Obaja umelci patria v súčasnosti k najlepším známkotvorcom na Slovensku i v zahraničí. Známku vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha v exkluzívnej hárčekovej úprave.

Nejde o prvý úspech tejto známky. V súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie Les Grand Prix de l'Art Philatélique Belge et Européen v Bruseli získala minulý rok v septembri druhé miesto.

To, že známka bude mať svetový úspech, prejudikovali aj vlaňajšie ocenenia na domácej pôde, a to Krištáľová známka generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., za najlepšiu emisiu roka 2018, ale aj Cena ministra dopravy SR za najlepšiu rytinu známky za rok 2018.