Oslavy Novembra vyvrcholia v SND

Vláda už v júli schválila kalendár podujatí a finančné zabezpečenie osláv, vyčlenila na ne viac ako 2,1 milióna eur.

Najväčším podujatím ministerstva kultúry spolu s vládou bude slávnostná pripomienka 30. výročia nežnej revolúcie November ’89, ktorá sa bude konať v deň štátneho sviatku 17. novembra v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. V priamom prenose bude slávnosť vysielať RTVS. Zúčastniť by sa ho mali naši ústavní činitelia, zoznam zahraničných hostí zatiaľ zverejnený nebol, zastúpenie by však mala mať Česká republika.

Keďže náš sused pripravuje podujatia k tomuto výročiu tiež, podľa odborníčky na protokol Márie Holubovej bude najzaujímavejšie, ako si poradia organizátori práve s predstaviteľmi z Česka. „Existujú protokolárne postupy a záleží na tom, ako sa jednotlivé strany dohodli. Ak napríklad premiér Peter Pellegrini pozval Andreja Babiša, a ten bude mať program v Česku, tak sa dohodne postup. Oslavy by mali byť aj za účasti predstaviteľov aspoň krajín V4, pozvaní by mali byť aj zástupcovia ambasád a zastupiteľských úradov,“ uviedla Holubová. Dodala, že počas osláv by určite nemali chýbať príhovory najvyšších ústavných predstaviteľov, teda prezidentky, predsedu parlamentu a premiéra. „Môže byť v programe aj príhovor hosťa z Českej republiky, je to opäť len na protokole. Prejavy by mali byť krátke, ide len o zdravicu,“ podotkla Holubová.

„Máme spoločnú históriu, a ak každá krajina zvolila vlastné oslavy, teda nebolo koordinované spoločne podujatie, kde by sa zúčastňovali všetci, tak je tolerované, že predstavitelia štátu sú na podujatí, ktoré je v tej danej krajine to hlavné,“ poznamenala odborníčka na protokol Katarína Diková Strýčková.

Necelý týždeň pred oslavami 11. novembra zasadnú obe vlády v juhomoravských Valticiach, kde si pripomenú 30. výročie nežnej revolúcie. Zasadnutie sa uskutoční na základe pozvania českého premiéra Andreja Babiša. Našu delegáciu povedie premiér Peter Pellegrini. Diskutovať budú o spoločných projektoch, ekonomickej a cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti, dobudovaní dopravnej infraštruktúry, spolupráci v oblasti vnútornej bezpečnosti a obrany, ako aj o aktuálnych zahraničnopoli­tických témach.

Ústav pamäti národa (ÚPN) pripravuje deviaty ročník Festivalu slobody, ktorý sa zameria najmä na pád komunistického režimu a nežnú revolúciu. Festival ako multižánrové medzinárodné podujatie, ktoré pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku, sa tento rok bude konať od 11. do 17. novembra v Bratislave.

„Zaujímaví hostia a odborníci sa zúčastnia na vedeckej konferencii aj na okrúhlych stoloch, ktoré ju doplnia, 12. aj 13. novembra večer. Budú prítomní nielen slovenskí historici, ale aj zahraniční odborníci z Kanady, Ruska, Francúzska, Rakúska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Lotyšska či Chorvátska. Zároveň prídu aj priami účastní udalostí Novembra, napríklad Ján Budaj a Ladislav Snopko,“ informovala Andrea Púčiková z ÚPN.