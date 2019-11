Banskobystričan, ktorý nožom bodol dievča do krku, ide do väzby

Banskobystričan, 22-ročný Peter Alberty, ktorý v nedeľu (3. 11.) krátko po 12.00 h v centre Banskej Bystrice nožom zaútočil na mladú ženu, ide do väzby. Rozhodol o tom v stredu sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Po Petrovi A. bolo vyhlásené celoštátne pátranie. Polícii sa podarilo zadržať hľadaného Banskobystričana v utorok.

Krvavá scéna sa odohrala za bieleho dňa priamo v centre Banskej Bystrice na Námestí SNP v nedeľu popoludní. Mladý agresor bodol nožom Ľudmilu do krku. Okamžite ju museli previezť do nemocnice a operovať. Našťastie dievčina je mimo ohrozenia života.

Podľa doterajších informácií nešlo o náhodný útok. Ľudmila muža poznala, obťažovať ju mal už dlhšie.

Útočník mal problémy so zákonom už v minulosti

Klinický psychológ Jindřich Cupák poznamenal, že páchateľ zrejme útočil, lebo dievčina nesplnila jeho očakávania. „Ak s ním mala problémy už dávnejšie, vyvrcholilo to takouto agresívnou formou, ktorá môže byť pokračovaním duševnej poruchy,“ mieni psychológ. Útok na verejnosti podľa neho svedčí o impulzivite a momentálnom nápade pri dlhodobom neuspokojení.

„Nedá sa ale vylúčiť, že bol pripravený, keďže mal pri sebe nôž. O cieľavedomosti svedčí aj to, že sa dal na útek. Keďže pred konfliktom bol ozbrojený, je veľmi pravdepodobné, že je nebezpečný aj pre druhých,“ pripomenul Cupák s tým, že takéto správanie môže byť produktom chorého myslenia. Najčastejšie sa v takejto súvislosti spomína schizofrénia, no či je to tak aj v tomto prípade, sa s určitosťou povedať nedá. „Prisúdiť typ duševnej poruchy je takto na diaľku komplikované,“ doplnil.

Mladý muž mal už v minulosti problémy. V novembri 2015 šoféroval opitý a Okresný súd v Banskej Bystrici nad ním vyniesol verdikt. „Petra A. uznal za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 300 eur,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu Peter úmyselne zmaril, mu súd ustanovil náhradný trest vo výmere jeden mesiac. Zároveň mu bol uložený zákaz viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v trvaní dvanásť mesiacov. Spurná objasnila, že peňažný trest zaplatil a v takom prípade sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený.