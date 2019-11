Saková: Neviem, či budem na kandidátke Smeru, ponuku ale zvážim

"Kandidátka je v rukách predsedníctva strany, neviem, či na nej budem. Ak však ponuka príde, budem ju zvažovať, uviedla o svojej prípadnej politickej budúcnosti.

Po stredajšom rokovaní vlády sa tiež vyjadrila ku kauze podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer). Povedala, že osobne sa neangažuje v straníckej diskusii o tom, či by mal rezignovať na svoj post v dôsledku svojej komunikácie s obvineným Marianom Kočnerom. "Je to na jeho rozhodnutí a jeho svedomí, on vie najlepšie, čo si s dotyčným písal, povedala Saková na adresu Glváča. Priznala zároveň, že sa v tejto otázke stotožňuje s postojom predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer). "Teda ak je niečo nevysvetliteľné, tak by sa mala opustiť nejaká stolička, naznačila.

S premiérom sa šéfka rezortu vnútra zhoduje aj v názore na 50-dňové moratórium na predvolebné prieskumy. "Nemyslím si, že je teraz efektívne sa vôbec baviť o 50-dňovom moratóriu a že je správne takto vstupovať do už rozbehnutej predvolebnej kampane, povedala pred médiami.

Riaditeľ Nemocnice sv. Michala Križko má moju dôveru

Ministerka vnútra nevidí dôvod na odvolanie riaditeľa Nemocnice sv. Michala Mariana Križka. „Pán riaditeľ má moju dôveru, ničoho protiprávneho sa nedopustil,“ zdôraznila Saková po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá vyzvala na odvolanie Križka. Dôvodom bola riaditeľova komunikácia s obvineným Marianom Kočnerom, ktorá sa týkala možnosti odkúpiť na potreby rozšírenia nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu vnútra budovu, ktorej vlastníkom bol Kočner.

Saková poukázala na to, že Križko všetko dôveryhodne vysvetlil na pondelkovej (4. 11.) tlačovej konferencii. „Pán riaditeľ deklaroval, že chcel kúpiť predmetnú nehnuteľnosť, k danej kúpe však neprišlo. Komunikoval priamo s vlastníkom, ako, to je už jeho vec. No komunikoval priamo s majiteľom, keďže nikto iný vlastníka v tejto komunikácii nezastupoval,“ zdôraznila Saková.

Na pondelkovom brífingu Križko priblížil, že už pred otvorením v roku 2015 nemocnica vedela, že bude mať problémy s priestormi. Ešte pred presťahovaním sa do priestorov budovy v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto urobili preto audit okolia. Podľa Križka mali k dispozícii budovy podnikateľa Jozefa Majského a Mariana Kočnera.

„Zákon o verejnom obstarávaní sa na kúpu nehnuteľností nevzťahuje. Rokovali sme priamo. Aby sme na nikoho nezabudli a bolo to oficiálne, tak sme urobili transparentný prieskum trhu, ktorý sme nazvali Podanie najvhodnejšieho návrhu. To je vlastne to výberové konanie. Nebola to ani obchodná verejná súťaž, ani verejné obstarávanie. Prišli dve ponuky. Na konci dňa sme vyhodnotili, že jedna je nevyhovujúca technicky a druhá finančne. To znamená, nekúpili sme. To je celý príbeh,“ konštatoval Križko s tým, že nemocnica sa napokon dohodla na odkúpení priestorov budovy na Lazaretskej a Cintorínskej od inej spoločnosti na konci októbra 2019.