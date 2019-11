Brexit zatiaľ nemení dôchodky Slovákov

Do redakcie Pravdy sa ozvala naša čitateľka, ktorej dcéra žije a pracuje sedemnásť rokov v Anglicku, no chce sa vrátiť na Slovensko. Pýta sa, či bude mať nárok na dôchodok z Británie. Podľa Sociálnej poisťovne vyplácanie dôchodkov Slovákom, ktorí pracovali a žili vo Veľkej Británii, zostane po starom do prechodnej doby, t. j. 31. decembra 2020. Britská vláda sa už dávnejšie zaviazala, že do tohto termínu zmeny robiť nebude. „Tí, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky vrátane dôchodku, budú mať oprávnenie poberať všetky dávky a sociálne výplaty, ktoré sú exportovateľné a budú vyplácané i v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine. V prípade, že sa niektorí Slováci rozhodnú vrátiť sa späť domov, ich práva ostanú nezmenené,“ uviedla Sociálna poisťovňa. Odpracované roky v Británii sa budú brať do úvahy v súvislosti s výpočtom dôchodku na Slovensku aj v Spojenom kráľovstve.

Ďalší vývoj od januára 2021 bude závisieť od toho, či Veľká Británia odíde s dohodou, alebo bez nej. Predstavitelia únie aj Británie budú ešte rokovať aj o podmienkach uznania a vyplácania penzií. Rezort práce odhaduje, že výslednú dohodu bude obsahovať univerzálna bilaterálna zmluva o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. „V prípade, ak by k úprave vzťahov sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ – Veľká Británia nedošlo, mohlo by dôjsť k predĺženiu prechodného obdobia, resp. k uzatvoreniu dvojstrannej dohody medzi Britániou a Slovenskom. V tejto chvíli sa však nie je možné vyjadriť k rozsahu práv, ktoré by takáto dohoda upravovala,“ uviedla Daniela Rodinová z tlačového odboru ministerstva práce.

Ministerstvo nemá presné čísla, koľkých ľudí sa bude otázka penzií týkať, keďže v rámci voľného pohybu osôb v EÚ nemajú Slováci pracujúci v zahraničí povinnosť hlásiť prácu mimo Slovenska. Podľa britského prieskumu Annual Population Survey v roku 2016 pracovalo vo Veľkej Británii zhruba 57 400 osôb zo Slovenska. Ďalších 4 000 bolo oficiálne nezamestnaných. Podľa tohto prieskumu v danom období dosahoval celkový počet Slovákov žijúcich na území v UK vrátane študentov i detí okolo 101 000 osôb. Z nich má 8 percent 45 rokov alebo viac.

Či sa všetci vrátia, sa nedá odhadnúť, keďže Veľká Británia ponúka pracovníkom z EÚ zjednodušené získanie trvalého pobytu (tzv. settled status) alebo prechodného pobytu (tzv. pre-settled status). "Podľa odhadov britskej Office of National Statistics dosiahol medziročný pokles počtu Slovákov pôsobiacich na trhu práce UK 7,3 percenta, a to z odhadovaného počtu 40 124 (Q4 2017) na 37 179 (Q4 2018). Aj tento vývoj naznačuje, že odchod Slovákov z trhu práce UK bude skôr postupný ako skokovitý,“ doplnila Rodinová. Ak sa aj väčšia časť vráti, rezort si myslí, že uplatnenie doma nájdu. Poukazuje na to, že úrady práce podľa septembrových štatistík evidujú viac ako 97 589 voľných pracovných miest.

So Slovákmi, ktorí sa rozhodnú aj po brexite zostať v Británii, sa bude aj naďalej zaobchádzať ako s britskými občanmi, a preto budú využívať rovnaké sociálne výhody ako britskí občania, a to minimálne do prechodného obdobia, čiže do 31. decembra 2020.