Odmietanie Smeru sa môže opozícií vypomstiť

Spojenie Harabina s ĽSNS môže znamenať patovú situáciu. Opozícia by bola donútená k vládnutiu so Smerom, myslí si komentátor denníka Pravda Marián Repa. Podľa neho nesystémové strany takýmto spôsobom donútili politikov k vzniku neštandardných koalícií už vo viacerých krajinách. „Príkladom je Rakúsko, kde sa to deje už dvadsať rokov“ povedal Repa v podcaste Počúvajte pravdu.