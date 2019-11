Získa Lubyová peniaze pre CERN?

Slovensko dlhuje prestížnej vedeckej inštitúcii peniaze na členských poplatkoch. Výsledkom toho je, že mnohí vedci a študenti tento rok nemohli vycestovať do CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve. Šéfka školského rezortu Martina Lubyová žiada ministerstvo financií o peniaze navyše. To však zatiaľ nevie povedať ani to, kedy o tomto probléme bude s Lubyovou rokovať.