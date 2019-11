Volebný pat? S Ficom nepôjdeme za žiadnych okolností, tvrdí Remišová

Predseda Smeru Robert Fico pripúšťa, že voľby môžu skončiť patom. Na pat môže stačiť aj to, ak sa niektorá z "ohrozených" strán nedostane do parlamentu, čo môže byť reálny scenár. Fico hovorí, že nebude vládnuť s fašistami, ale Kotlebu priamo neodmieta. Nevylučuje ani opozíciu. „Urobím všetko pre to, aby neboli predčasné voľby,“ zdôraznil Fico pre TV Pravda. Prijala by Kiskova strana Za ľudí pozvanie do vlády so Smerom, keby tým zamedzila vládnutiu fašistov a extrémistov? Pozrite si video TV Pravda s Veronikou Remišovou (Za ľudí).