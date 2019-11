Festival slobody namiesto dejepisu

Festival slobody je multižánrové medzinárodné podujatie, ktoré pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Začal sa tento pondelok v bratislavskom kine Lumiére premietaním českého dokumentárneho filmu Z denníka Ivany A. Dokument priblížil november 1989 očami vtedajšej študentky strednej školy prostredníctvom jej zápiskov z denníka. Pozrieť si ho prišli žiaci Spojenej školy sv. Františka z Asisi a Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Po ňom debatovali s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom.

Žiaci sa chceli dozvedieť viac a nebáli sa klásť otázky. Zaujímal ich napríklad sovietsky vodca Leonid Brežnev a jeho ocenenie po okupácii od Slovenskej republiky či postavenie prezidenta v socializme a po nežnej revolúcii. Diskusia sa začala i na tému obmedzeného cestovania za hranice počas totalitného režimu. „Keďže pravidelne chodím do Chorvátska kvôli rodine, neviem si predstaviť, že by sa to nedalo.“ poznamenal 14-ročný Manis zo základnej školy sv. Františka z Asisi.

Jeho rovesníčka Zuzana má vedomosti o nežnej revolúcii najviac vďaka svojim rodičom. Jej otec bol v tom čase študentom na vysokej škole, kde sa tlačili plagáty. Zaujímavé pre ňu z jeho rozprávania bolo o tom, ako išiel tieto materiály roznášať do Trnavy s kamarátom, kde ich prenasledovali a naháňali eštebáci.

Historik František Neupauer pripomína, že mladší žiaci často nevedia o ekonomických veciach a obetiach komunizmu. Podľa neho je dôležité o tom hovoriť, aby si mladí, ale i dospelí uvedomili, že november 1989 bol veľmi dôležitý. Slabé znalosti o tomto úseku histórie, ktoré má mladá generácia, dáva za vinu hlavne školstvu, ale aj politikom a médiám.

„Ak sa študentov spýtate týždeň po oslavách nežnej revolúcie niečo o dianí z novembra 1989, možno budú vedieť viac. V Česku sa o tom rozpráva oveľa viac, no, bohužiaľ, v našej krajine sa viac oslavuje Deň študentstva než Deň boja za slobodu a demokraciu,“ konštatoval Neupauer.

Historik si robil menší prieskum a zistil, že gymnazisti sa na dejepise k tejto téme takmer nedostanú a na základnej škole to záleží na vyučujúcich. Učivo sa preberá na konci školského roka a podľa neho sa ním často doslova len prebehne.

Učiteľ dejepisu na gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave Juraj Šuchter priblížil, že na osemročnom gymnáziu sa tematika nežnej revolúcie učí v kvarte a septime, na klasickom gymnáziu je v treťom a vo štvrtom ročníku a na bilingválnom v piatom ročníku. Je na ňu vyčlenená jedna, prípadne dve hodiny.

„Reforma Jána Mikolaja v roku 2008 tak okresala hodiny dejepisu, že ak sa ma opýtate k hocijakej téme, tak odpoviem, že to nestačí. Naša škola pripravuje týždeň k nežnej revolúcii a tým pádom to na našej škole bude viac ako len hodina-dve. Pred pár rokmi sa pridala jedna hodina do 9. ročníka, ale nám to v kvarte hodinu navyše nepridalo. Bolo to v súvislosti s výsledkami volieb a nárastom extrémizmu a to je posledná zmena v dotáciách,“ objasnil pedagóg.

Darina Chobotová z Obchodnej akadémie na Nevädzovej v Bratislave spresnila, že nežnej revolúcii venujú v druhom ročníku tri hodiny, pričom dejepis majú len raz za týždeň. „Deti o tom veľa nevedia a aj napriek tomu, že máme tri hodiny k tejto téme, nie je to dostačujúce.“ zhodnotila.

Málo času na dôležité témy potvrdil aj učiteľ dejepisu Peter Jurík z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch. „Dokopy sú to dve hodiny pre deviatakov. Prvá sa venuje roku 1989 a čo sa v ňom udialo, a druhá udalostiam predtým. Na strednej škole sa veľakrát k tomu ani nedostanú. Je to žalostne málo.“ Jurík dopĺňa, že na túto časť dejín by sa určite hodilo viac hodín.

Ministerstvo školstva priznáva, že hodín je pomenej. Pripomenulo, že táto téma je rozpracovaná tak v dejepise, ako i v predmete náuka o spoločnosti. Učitelia ich podľa rezortu môžu využívať vo vyučovaní v medzipredmetových vzťahoch. „Na predmety dejepis a občianska náuka je nízka časová dotácia, ale rozsah informácií je dostačujúci. V predmete Dejepis pre 9. ročník bola zvýšená časová dotáciu o jednu hodinu, ktorú môžu učitelia využiť aj na posilnenie vyučovania tejto témy.“ dodala hovorkyňa rezortu školstva Andrea Pivarčiová.