Vážne dopravné nehody na Slovensku (Výberová chronológia)

21. februára 2009 – Pri zrážke vlaku s autobusom v obci Polomka v okrese Brezno zahynulo dvanásť ľudí.

6. júna 2009 – Pri zrážke troch osobných áut na štátnej ceste pri Muránskej Dlhej Lúke v okrese Prievidza zahynulo šesť ľudí. Pri dopravnej nehode 33-ročný vodič auta z Revúcej utrpel zranenia, ktorým podľahol na mieste nehody. Zraneniam na mieste havárie podľahli aj jeho 29-ročná spolujazdkyňa sediaca na pravom prednom sedadle a 24-ročný spolujazdec sediaci na zadnom sedadle, obidvaja z Revúcej. Na mieste nehody zahynula i 50-ročná vodička vozidla z Magnezitoviec z okrese Revúca, jej 57-ročný spolujazdec a 26-ročná spolujazdkyňa.

7. januára 2010 – Vážna dopravná nehoda sa stala na ceste smerom zo Sabinova do lyžiarskeho strediska na Drienici, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné autá. V dvoch autách bolo sedem ľudí, na mieste nehody zomrel 13-ročný chlapec. Ďalších piatich účastníkov nehody previezli do prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana. Na ARO skonal neskôr aj osemročný chlapec.

29. júna 2010 – Tragická dopravná nehoda pri Šútove si vyžiadala dva ľudské životy. V osobnom aute, do ktorého zozadu narazil kamión, zahynuli matka a syn. Do kamióna následne narazilo ešte jedno auto. V druhom aute boli dvaja zranení, jeden ťažko, druhý ľahko.

28. novembra 2010 – Vážna dopravná nehoda pri Šuranoch v okrese Nové Zámky si vyžiadala štyri ľudské životy. Čelný náraz osobného auta Peugeot 206 do stromu prežil jediný spolujazdec, 23-ročný Michal z Mojzesova. Pri nehode zahynuli dve dievčatá a dvaja chlapci vo veku od 19 do 23 rokov. Piati mladí ľudia sa skoro ráno vracali z diskotéky domov.

24. októbra 2011 – Mladé ženy vo veku 31 a 32 rokov a trojročný chlapček z Krupiny prišli o život pri dopravnej nehode na ceste I/66 v katastri obce Podzámčok v okrese Zvolen. Príčinou nehody bola čelná zrážka osobného auta s kamiónom, ktorý viedol 39-ročný vodič z Poľska.

23. mája 2012 – Tragická dopravná nehoda na ceste medzi Hlohovcom a Dolným Trhovišťom si vyžiadala štyri životy. Osobné vozidlo so šiestimi pasažiermi narazilo do protiidúceho domiešavača. Následkom kolízie na mieste zomrel 38-ročný vodič Octavie z Hlohovca, jeho spolujazdkyňa z Trnavy a ďalší muž, rovnako z Hlohovca. Napriek oživovaniu sa záchranárom nepodarilo zachrániť 12-ročné dieťa.

7. marca 2017 – Pri dopravnej nehode na ceste I/11 vo Svrčinovci v okrese Čadca došlo k čelnej zrážke osobného auta s poľskými evidenčnými číslami s kamiónom s českými evidenčnými číslami, ktorý viedol 32-ročný vodič z Českej republiky. Ťažké zranenia utrpeli pri zrážke 20-ročný vodič osobného auta z okresu Čadca a jeho 32-ročný spolujazdec z Poľska.

9. júla 2018 – Na diaľnici D2 v úseku z Rajky do Bratislavy sa zrazili tri kamióny. Nehodu neprežil jeden z vodičov. Vodič kamióna so slovinskými poznávacími značkami narazil do pred ním idúceho nákladného auta, ktoré následne narazilo do tretieho kamióna. Po náraze zostal v prvom kamióne zakliesnený vodič bez známok života.

29. augusta 2018 – Tri deti boli medzi siedmimi zranenými pri dopravnej nehode ôsmich osobných áut na diaľnici D1 v katastri Piešťan v smere do Trnavy.

1. novembra 2018 – Pri dopravnej nehode mikrobusu a osobného auta na diaľnici v smere od Popradu na Prešov sa zranilo osem ľudí.

3. novembra 2018 – Pri dopravnej nehode v Prešove v mestskej časti Cemjata prišli o život dve osoby, tri ďalšie utrpeli zranenia rôzneho druhu.

1. marca 2019 – Dopravná nehoda v katastri obce Pinciná v okrese Lučenec si vyžiadala životy dvoch osôb. V čase nehody sa vo vozidlách nachádzali tri osoby. Následkom dopravnej nehody utrpeli dve osoby zranenia nezlučiteľné so životom, tretia osoba utrpela zranenia rôzneho rozsahu.

29. júla 2019 – Nehoda na D1 pri Červeníku si vyžiadala troch zranených. Podľa polície vodič kamiónu prešiel cez stredové zvodidlá, kde došlo k zrážke s ďalšími autami.

24. októbra 2019 – Pri dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši utrpeli zranenia rôzneho rozsahu štyri osoby. Nehodu spôsobila zrážka troch motorových vozidiel, pričom jedno z nich po náraze skončilo na chodníku a zachytilo dvoch chodcov.

11. novembra 2019 – Deväť ľudí sa zranilo na následky dopravnej nehody autobusu a dodávky pri Celulózke v Žiline. V čase nehody sa v autobuse viezlo 28 cestujúcich, z nich deväť utrpelo zranenia rôzneho charakteru.