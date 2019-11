Brtáň: Pásy v autobuse nie sú zbytočnosť

Vodič autobusu mal len minimálnu šancu zrážke s tatrovkou zabrániť. Svoje zohrala podľa Viliama Brtáňa, riaditeľa Stella centra dopravných informácií, veľkosť a hmotnosť vozidiel a blízkosť priekopy. Obetí podľa dlhoročného dopravného analytika nemuselo byť toľko, cestujúci bezpečnostné pásy v autobusoch stále vnímajú ako zbytočnosť. "Pri páde autobusu do priekopy sa nepripútaní pasažieri ťažko zraňujú iba tým, že voľne padajú jeden na druhého," dodal Brtáň.

Ako vnímate takúto nehodu, ktorá sa označuje ako jedna z najtragickejších?

Je to naozaj mimoriadne vážna a tragická udalosť. Najmä preto, že podľa doterajších informácií ide najmä o mladých ľudí, čo úplne prirodzene vyvoláva veľké emócie u nás všetkých.

Nehoda sa stala na rovnom úseku cesty. Čo býva v takýchto prípadoch najčastejšie príčinou?

V cestnej premávke sú najnebezpečnejšie rovné úseky, ktoré nasledujú po viacerých neprehľadných zákrutách. Vodiči, ktorí sa ponáhľajú, chcú využiť rovný úsek na rýchle predbiehanie vzniknutej kolóny. Nie vždy si uvedomia, že na rovine chcú ísť rýchlejšie aj viacerí vodiči, ktorých vozidlá sa chystajú predbiehať. Najhoršie je, ak je na rovnom úseku bez zákrut zvlnený terén. Vtedy protiidúce vozidlá veľakrát nevidno, pretože sú skryté za horizontom. Najčastejšie však zlyháva odhad vodičov, ktorí sa rozhodnú predbiehať aj vtedy, ak sa približujú protiidúce vozidlá. Veľakrát jednoducho zle odhadnú, akou rýchlosťou oproti nim idú.

Svedkovia tvrdia, že nákladné auto sa rozkývalo a prešlo do protismeru. Z akého dôvodu sa môže tatrovka plná zeminy rozkývať?

Ak to je pravda, čo v tomto štádiu vyšetrovania pravdou byť nemusí, je viacero možných príčin. Buď je to zlý technický stav podvozka, prekročenie hmotnosti nákladu, alebo chyba vodiča. Nedovolím si prejudikovať, no podľa prvých zverejnených fotografií vidno na ceste brzdné stopy od nákladného vozidla. Je preto viac ako pravdepodobné, že vodič nákladného vozidla sa aktívne snažil nehode zabrániť. Čo ho k núdzovému brzdeniu donútilo, ukáže skutočne až expertíza.

Autobusár sa snažil zrážke vyhnúť, mal podľa vás šancu na ceste I/65?

Na bežnej ceste prvej triedy je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa nákladné vozidlo a autobus v krízovej situácii dokážu vyhnúť. Zvlášť ak sú pri jej okrajoch odvodňovacie priekopy. Pri prudkom manévrovaní s vozidlami, ktoré majú veľkú prevádzkovou hmotnosť, stačí, ak sa na nespevnenú krajnicu dostane jedno z kolies riadenej nápravy a po neprimeranej reakcii vodiča sú následky katastrofálne.

Prečo je obetí toľko?

Pásy v autobuse cestujúci stále vnímajú ako zbytočnosť. Nie je v silách vodiča stále kontrolovať pasažierov, či sú všetci pripútaní. Je neodškriepiteľným faktom, že ak by boli všetci v autobuse pripútaní, tak tragické následky mohli byť menšie. Pri páde autobusu do priekopy sa nepripútaní pasažieri ťažko zraňujú iba tým, že voľne padajú jeden na druhého.

Aká je postupnosť pri zdokumentovaní nehody?

Ako prví prichádzajú na miesto policajti a záchranári so sanitkami. V prvom rade odvážajú vážne zranených a hasiči sa snažia dostávať z vrakov ľudí, ktorí potrebujú rýchlu lekársku pomoc. V tomto prípade aktívne pomáhala aj letecká záchranná služba. Po policajtoch, hasičoch a zdravotníkoch prichádza na rad dokumentovanie miesta nehody políciou a odvoz obetí, ktorým už nedokázali zdravotníci na mieste pomôcť. Dokumentovanie takejto vážnej nehody bude trvať dlhé hodiny. Po nich by mala na miesto prísť špeciálna technika, ktorá odstráni havarované vozidlá. To bude v tomto prípade naozaj veľmi ťažké.

VIDEO: Pozrite si zábery priamo z miesta tragickej nehody.