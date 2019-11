Lučanský vysvetľoval pred výborom NR SR zrušenie tímu Kuciak

Kritiku za zrušenie tímu Kuciak považuje Lučanský za „nemiestnu“. Uviedol, že ak by sa prípad vrátil do prípravného konania, môže garantovať, že na ňom budú robiť tí istí vyšetrovatelia aj prokurátori. „Počas svojej 30-ročnej praxe som sa nestretol s tým, že by to robil niekto iný,“ podotkol. S rozhodnutím rozpustiť tím sa stotožňuje aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Galko potvrdil, že šéf polície im priblížil „systém, ako časť vyšetrovacieho tímu veľmi rýchlo obnoviť v prípade, že sa ukáže, že niektoré úkony neboli urobené dostatočne“. Galko skonštatoval, že to si budú môcť preveriť až potom, ak taká situácia nastane. Novinkou boli pre neho informácie o pochybeniach či zdržaniach pri vyšetrovaní súvisiacich trestných činov.

Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) zhodnotil, že Lučanský „bol veľmi pripravený, presný a dôsledný“. Vysvetlil im, že tím nebol rozpustený preto, že by stratil svoj zmysel. Dôvodom malo byť to, že „jednotlivé veci, ktoré vyplynuli z určitých komunikačných prostriedkov a je tam podozrenie zo spáchania trestných činov, boli odovzdané jednotlivým príslušníkom tohto tímu a tie si vytvorili vlastné tímy, ktoré tieto veci vyšetrujú“, načrtol Hrnko.

Podľa Galka spomenul Lučanský aj pokračujúce úniky. „Veľmi explicitne naznačil, že unikajú informácie zo špeciálnej prokuratúry alebo od právnych zástupcov,“ interpretoval. Mal popísať napríklad prípady, keď mali novinári informácie skôr ako policajti.

Úniky zo spisu považuje za vážny problém aj predseda výboru Hrnko. Upozornil, že informácie unikali aj z policajného prostredia. „Niekoľkokrát sa muselo zasiahnuť aj do samotného tímu, niektorí policajti museli odtiaľ odísť,“ povedal. Treba si podľa neho klásť otázku, komu tieto úniky slúžia.

Čo sa týka vyšetrovania vraždy, Lučanský podľa Hrnka ukázal výboru, že má veci pod kontrolou a občania môžu kriminalistom dôverovať. Zároveň podotkol, že je potrebná reorganizácia policajného zboru, pretože niektoré inštitúty zo začiatku 90. rokov sa stali nepotrebnými a brzdia vyšetrovací proces. Policajný prezident má podľa neho pripravené opatrenia. Túto otázku by s ním chceli prerokovať na mimoriadnom výbore.