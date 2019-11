Opozícii sa vzďaľuje jej chcenie na vládu bez Smeru

Okolo 5-percentnej hranice zvoliteľnosti do parlamentu sa pohybujú OĽaNO, SNS, KDH, SaS, Sme rodina a Most - Híd. Rastú menšie strany ako Vlasť, Dobrá voľba. Ak sa niektorá z "päťpercentných" opozičných strán nedostane do parlamentu, prepadne časť hlasov a súčasná opozícia bude len ťažko zostavovať vládu. Ťažkú pozíciu má však aj Smer Roberta Fica, ktorý dal na prvé miesto kandidátky Petra Pellegriniho. Dôležité bude aj to či sa dostanú do parlamentu maďarské strany a tiež Vlasť Štefana Harabina.