Jeden pacient z autobusu je stále v kritickom stave, ďalšieho dnes prepustia

Zdravotný stav neplnoletého pacienta s najvážnejšími poraneniami, ktorý bol privezený do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, je po stredajšej nehode autobusu neďaleko Nitry stále kritický. Informoval o tom hovorca nemocnice Ján Baček. Tínedžer je naďalej v umelom spánku a zostáva hospitalizovaný na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Baček dopĺňa, že piati pacienti, ktorí sú hospitalizovaní na oddelení úrazovej chirurgie, zostávajú v opatere lekárov. Dnes by mal byť z nemocnice prepustený domov jeden z nich. Ďalší má prísť na rad v sobotu.

Nehoda autobusu a nákladného auta naloženého kamennou zmesou si v stredu vyžiadala 12 obetí, z toho päť podľa polície ešte nemalo 18 rokov. Počtom mŕtvych ide o najhoršiu nehodu autobusu na Slovensku od roku 2009.

Za obete je na dnes vyhlásený štátny smútok. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda. Smútok sa začal ráno o 8:00 a bude trvať do 20:00. Tri ľudské životy si vyžiadala aj povodeň v meste Revúca. Prúd rozvodnenej rieky Muráň strhol tri ženy, ktoré zachraňovali zvieratá v miestnom zvieracom útulku.

Pre pozostalých po stredajších tragédiách sa zatiaľ vyzbieralo viac než 37-tisíc eur

Do zbierky, ktorú v stredu spustili na portáli ludialudom.sk, sa zapojilo viac ako 2 300 ľudí. Pre pozostalých obetí nehody autobusu pri Nitre a nešťastia v Revúcej spolu doposiaľ vyzbierali vyše 37-tisíc eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli.

„Tieto udalosti navždy poznačia všetkých zúčastnených a ich rodiny. Najviac tých, ktorí sa budú musieť vyrovnávať so stratou milovaných – detí, vnúčat, súrodencov, rodičov a starých rodičov. Nečakaná tragická udalosť nás mnohých môže dostať aj do existenčných problémov, preto chceme pomôcť pozostalým aspoň zmierniť náklady spojené so stratou ich blízkych. Darované peniaze rozdelíme rovným dielom rodinám obetí. Pridajte sa a prejavme spolu solidaritu. Sila je v spájaní sa,“ uvádza v tlačovej správe autorka výzvy Zuzana Suchová.

Ľudia na výzvu okamžite reagovali a už po dva a pol hodine od jej zverejnenia bola vyzbieraná suma 10-tisíc eur. „V online priestore sa informácia o potrebe pomoci šíri rýchlo a pomoc prichádza okamžite. Zmierniť smútok pozostalých, žiaľ, nie je v našich silách, veríme však, že s pomocou darcov prispejeme aspoň k tomu, aby sme pozostalé rodiny odbremenili od finančnej záťaže spojenej so stratou ich najbližších,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Ľudia ľuďom Roland Kyška.