Slovensko je pripravené byť zodpovedným partnerom pri reforme Európskej únie, vyhlásil Raši

V Európskej únii (EÚ) je z pohľadu Slovenska potrebné do budúcnosti klásť ešte väčší dôraz na potrebu dobudovania vnútorného trhu, vzdelávanie, vedu, výskum a technologické inovácie. Istý progres by sa mal počas najbližších piatich rokov dosiahnuť aj v budovaní obranných kapacít EÚ a NATO. Teda všetko to, čo robí úniu reálne silnou a schopnou hrať úlohu globálneho hráča.